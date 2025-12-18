RUSKE PARE PODELILE EVROPLJANE: Neizvesni pregovori oko Ukrajine

Zaleđena ruska sredstva namenjena Ukrajini bila predmet su žučne rasprave na samitu EU u Briselu, uz oprečne stavove evropskih lidera.

Foto: Profimedia

- Nećemo napustiti samit bez postignutog rešenja – poručila je pre nego što je ušla u salu predsednica EK Ursula fon der Lajen u vezi s idejom da se milijarde ruskih evra pohranjene širom EU iskoriste za finansiranje potreba Ukrajine u sledeće dve godine.

I Nemački kancelar Fridrih Merc pozvao je EU da upotrebi zaleđenu rusku aktivu, da bi se tako, kako je istakao, intezivirao pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina.

- Ukoliko ne uspemo, kapacitet za delovanje EU biće teško kompromitovan u nizu godina koji slede, možda i duže – bio je alarmantan Merc, dok su kao znak podrške nemačke vlasti odobrile dodatnih 70 miliona pomoći Ukrajini na bilateralnoj osnovi.

Još eksplicitniji bio je poljski premijer Donald Tusk.

- Nalazimo se pred jednostavnim izborom: novac danas ili krv sutradan – kazao je lider iz Varšave.

Evropskoj administraciji se žuri, jer je godina na izmaku, i mora da se pronađe rešenje za 2026. i 2027. Ali, pregovori su se odvijali sve teže, kako se približavao odlučujući trenutak. Protiv su Mađarska, Slovačka, Italija, Malta, Bugarska. Belgija, koja se najviše i pita, čvrsto je do poslednjeg trenutka držala svoju poziciju.

Procenjuje se da se u finansijskoj instituciji "Juroklir" na teritoriji belgijske kraljevine nalazi između 183 i 193 milijarde "upotrebljivih" evra koji pripadaju Rusiji, od oko 210 milijardi na teritoriji EU. Belgijanci su odbijali da sami snose odgovornost u slučaju potraživanja. Ursula fon der Lajen i Fridrih Merc su davali obećanja, ali Belgijancima to nije bilo dovoljno.

- Pre nego što se skoči, potreban je padobran – poručio je pred početak samita belgijski premijer Bart de Vever.

S druge strane, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski, dolazeći na samit upozorio je Evropljane da bi se njegova zemlja nalazila u velikim teškoćama kada bi dogovor izostao. Zelenski je istovremeno najavio novu rundu američko-ukrajinskih pregovora u petak i subotu. Iz Bele kuće je istovremeno stigla potvrda da će se američki i ruski emisari oko rata u Ukrajini sastati za vikend u Majamiju.