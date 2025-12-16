REŠENjE ukrajinske krize je na samom pragu, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov u intervjuu za „Ej-Bi-Si njuz“, dodajući da je Moskva spremna da uloži napore u prevazilaženju razlika u pristupima rešavanju konflikta u Ukrajini.

- Potpuno smo uvereni da se nalazimo na pragu rešenja ove užasne krize - saopštio je Rjabkov.

On je ocenio da je ruska Specijalna vojna operacija bila neizbežna, jer su se okolnosti razvijale u krajnje pogrešnom smeru.

Kako je primetio Rjabkov, nakon „svih ovih strašnih tragedija i dešavanja na drugim mestima, koja nisu direktno povezana sa konkretnom situacijom, ali su se ipak odigrala“, sve više aktera u međunarodnoj zajednici, uključujući SAD, počinju da razmatraju alternativna rešenja.

- Spremni smo za dogovor, ako upotrebimo reči predsednika SAD Donalda Trampa - istakao je zamenik šefa ruske diplomatije.

Raspoređivanje snaga NATO-a u Ukrajini

Rjabkov je naglasio da Rusija nikada i ni pod kojim uslovima neće dati saglasnost za raspoređivanje snaga NATO-a u Ukrajini, uključujući i pripadnike takozvane koalicije voljnih.



Ustupci ruske strane

Ruska strana neće ni pod kojim uslovima praviti ustupke u vezi sa Donbasom, Novorusijom i Krimom, jer to nije predmet razmatranja, kazao je on.

Nakon referenduma održanih 2022. godine, DNR, LNR i oblasti Zaporožje i Herson postale su neotuđivi deo Rusije, podsetio je Rjabkov.

Pravljenje kompromisa po ovom pitanju bi predstavljalo dovođenje u pitanje fundamentalnih činilaca ruske državnosti, utvrđenih u njenom ustavu, naglasio je on.

Rusija pozdravlja Trampove napore

On je dodao da Rusija pozdravlja napore administracije američkog lidera u prevazilaženju ukrajinskog konflikta i sama nastoji na postizanju mirovnog rešenja.

„Ako želimo da postignemo zaista održivo rešenje koje će otkloniti osnovne uzroke konflikta, što duže čekamo, to postaje sve složenije. Bili smo veoma blizu da sve rešimo 2022. godine, ali je sada situacija znatno komplikovanija, a razlike u pristupima su očigledne. To, međutim, znači da moramo udvostručiti napore kako bismo te razlike prevazišli, i na to smo spremni“, konstatovao je on.

Podsetimo, pregovori ukrajinske i američke delegacije o mirovnom sporazumu koji je predložio predsednik SAD završeni su 15. decembra u Berlinu i trajali su oko dva sata. Tokom sastanka strane su detaljno razmotrile plan od 20 tačaka. Bela kuća je susret ocenila kao produktivan, a sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustem Umerov naglasio je da je ostvaren „ozbiljan napredak“.

Razmatranje američkog mirovnog plana

Početkom decembra Vladimir Putin je u Kremlju primio specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i zeta predsednika Sjedinjenih Država Džareda Kušnera. Strane su oko pet sati razgovarale o suštini američke mirovne inicijative, ali za sada nisu uspele da pronađu kompromisno rešenje.

Kako je kasnije izjavio ruski lider, Vašington je 27 tačaka prvobitnog plana podelio u četiri paketa i predložio da se o njima razgovara odvojeno. On je precizirao da je razmotren gotovo svaki od tih paketa, ali da postoje pitanja sa kojima se Moskva ne slaže.

S druge strane, Vladimir Zelenski je prošlog ponedeljka otputovao u Veliku Britaniju, gde je sa evropskim liderima razgovarao o američkom predlogu. Kako pišu ukrajinski mediji, nakon tog sastanka on je ponovo odbio da napravi ustupke u teritorijalnim pitanjima. Tramp je 12. decembra izrazio uverenje da šef kijevskog režima ne podržava mirovni plan.

