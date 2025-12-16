RAT NA POMOLU? Merc o garancijama Kijevu: Bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade

PREMA garancijama koje bi nakon prekida vatre u Ukrajini Sjedinjene Američke Države i Evropa pružile Ukrajini, mirovne snage mogle bi da u određenim okolnostima odbiju ruske snage, izjavio je danas nemački kancelar Fridrih Merc.

On je za televiziju ZDF rekao da je to "i dalje pitanje za budućnost".

Na pitanje novinara o detaljima potencijalnih bezebdnosnih garancija koje su SAD u ponedeljak u Berlinu ponudile ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, Merc je rekao da bi garancije mogle da uključuju odbijanje ruskih snaga ukoliko dođe do kršenja uslova prekida vatre.

-Bila bi uspostavljena demilitarizovana zona između dve strane, i da budemo veoma precizni, takođe bismo delovali protiv određenoih ruskih upada. Ali još nismo stigli dotle, naveo je Merc.

On je ocenio da je sama činjenica da su SAD ponudile takvu bezbednosnu garanciju "izvanredna", dodajući da bi to bilo gotovo kao da je Ukrajina članica NATO-a.

Nemački kancelar je rekao da šanse da se usvoji evropski sporazum o upotrebi imobilisane ruske imovine za finansiranje pomoći Ukrajini iznose "50:50".

-Postoji rezervisanost širom Evrope i ja mogu da ih razumem. Ali ako ne ⁠delujemo sada i ne donesemo odluku da zaustavimo ovo napredovanje ⁠ruske vojske, kada ćemo?, rekao je on.

Govoreći o "neprijateljskom tonu" prema Evropi u novoj Strategiji nacionalne bezbednosti SAD, Merc je rekao da nije iznenađen, jer to održava stav koji je američki potpredsednik Džej Di Vens izneo u govoru na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti ⁠početkom ⁠godine.

Merc je ocenio da je malo verovatno da će se "izolacionističko ⁠skretanje" SAD ⁠održati.

-Princip "Amerika na prvom mestu" je jako lep, ali Amerika sama za sebe ⁠ne bi bila dobra ni za Ameriku. A gledajući ekonomske podatke u Americi, mogu da zamislim da će nam Amerikanci na kraju prići i reći: "Zar ne želimo da razgovaramo o nekim pitanjima koja koriste i jednima i drugima", naveo je on.

