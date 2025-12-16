RAT NA POMOLU? Merc o garancijama Kijevu: Bezbednosne snage bi odgovorile na ruske upade
PREMA garancijama koje bi nakon prekida vatre u Ukrajini Sjedinjene Američke Države i Evropa pružile Ukrajini, mirovne snage mogle bi da u određenim okolnostima odbiju ruske snage, izjavio je danas nemački kancelar Fridrih Merc.
On je za televiziju ZDF rekao da je to "i dalje pitanje za budućnost".
Na pitanje novinara o detaljima potencijalnih bezebdnosnih garancija koje su SAD u ponedeljak u Berlinu ponudile ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, Merc je rekao da bi garancije mogle da uključuju odbijanje ruskih snaga ukoliko dođe do kršenja uslova prekida vatre.
-Bila bi uspostavljena demilitarizovana zona između dve strane, i da budemo veoma precizni, takođe bismo delovali protiv određenoih ruskih upada. Ali još nismo stigli dotle, naveo je Merc.
On je ocenio da je sama činjenica da su SAD ponudile takvu bezbednosnu garanciju "izvanredna", dodajući da bi to bilo gotovo kao da je Ukrajina članica NATO-a.
Nemački kancelar je rekao da šanse da se usvoji evropski sporazum o upotrebi imobilisane ruske imovine za finansiranje pomoći Ukrajini iznose "50:50".
-Postoji rezervisanost širom Evrope i ja mogu da ih razumem. Ali ako ne delujemo sada i ne donesemo odluku da zaustavimo ovo napredovanje ruske vojske, kada ćemo?, rekao je on.
Govoreći o "neprijateljskom tonu" prema Evropi u novoj Strategiji nacionalne bezbednosti SAD, Merc je rekao da nije iznenađen, jer to održava stav koji je američki potpredsednik Džej Di Vens izneo u govoru na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti početkom godine.
Merc je ocenio da je malo verovatno da će se "izolacionističko skretanje" SAD održati.
-Princip "Amerika na prvom mestu" je jako lep, ali Amerika sama za sebe ne bi bila dobra ni za Ameriku. A gledajući ekonomske podatke u Americi, mogu da zamislim da će nam Amerikanci na kraju prići i reći: "Zar ne želimo da razgovaramo o nekim pitanjima koja koriste i jednima i drugima", naveo je on.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
KAKVA SUDBINA ČEKA KIJEV? Karin Knajsl: Ukrajina može drastično promeniti granice
16. 12. 2025. u 17:53
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)