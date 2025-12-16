NOVI ISTORIJSKI REKORD: Mask prvi dostigao bogatstvo od 600 milijardi dolara

ILON Mask, najbogatija osoba na svetu, premašio je 600 milijardi dolara neto vrednosti, postajući prvi čovek u istoriji čije bogatstvo je dostiglo ovu granicu, preneo je Forbs.

Foto: Tanjug

Rast Maskovog bogatstva povezan je sa procenom vrednosti njegove kompanije za rakete "SpaceX", koja je nedavno procenjena na 800 milijardi dolara, u odnosu na 400 milijardi u avgustu.

Mask poseduje oko 42 odsto kompanije, što mu je donelo dodatnih 168 milijardi dolara, a ukupno bogatstvo procenjeno je na 677 milijardi dolara.

Kompaniji "SpaceX" mogla bi 2026. skočiti vrednost toliko da bi Mask potencijalno postao prvi trilioner na svetu.

Pored "SpaceX"-a, Mask poseduje "xAI Holdings" i udeo u Tesli, što dodatno doprinosi njegovom bogatstvu.

Mask je tokom poslednjih pet godina beležio ogroman rast bogatstva: u martu 2020. vredelo je 24,6 milijardi dolara, a u oktobru 2025. dostiglo je 500 milijardi dolara.

Trenutno ima 425 milijardi dolara više od drugoplasiranog Larija Pejdža iz Gugla, čije je bogatstvo procenjeno na 252 milijarde dolara.

Prema Forbsu, Mask je sada samo 23 milijarde dolara udaljen od granice od 700 milijardi dolara, što sugeriše da bi njegova sledeća velika prekretnica mogla biti vrlo blizu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: ZGRADE I VOZILA GORE: Pogledajte Belgorod nakon granatiranja