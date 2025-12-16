NOVI ISTORIJSKI REKORD: Mask prvi dostigao bogatstvo od 600 milijardi dolara
ILON Mask, najbogatija osoba na svetu, premašio je 600 milijardi dolara neto vrednosti, postajući prvi čovek u istoriji čije bogatstvo je dostiglo ovu granicu, preneo je Forbs.
Rast Maskovog bogatstva povezan je sa procenom vrednosti njegove kompanije za rakete "SpaceX", koja je nedavno procenjena na 800 milijardi dolara, u odnosu na 400 milijardi u avgustu.
Mask poseduje oko 42 odsto kompanije, što mu je donelo dodatnih 168 milijardi dolara, a ukupno bogatstvo procenjeno je na 677 milijardi dolara.
Kompaniji "SpaceX" mogla bi 2026. skočiti vrednost toliko da bi Mask potencijalno postao prvi trilioner na svetu.
Pored "SpaceX"-a, Mask poseduje "xAI Holdings" i udeo u Tesli, što dodatno doprinosi njegovom bogatstvu.
Mask je tokom poslednjih pet godina beležio ogroman rast bogatstva: u martu 2020. vredelo je 24,6 milijardi dolara, a u oktobru 2025. dostiglo je 500 milijardi dolara.
Trenutno ima 425 milijardi dolara više od drugoplasiranog Larija Pejdža iz Gugla, čije je bogatstvo procenjeno na 252 milijarde dolara.
Prema Forbsu, Mask je sada samo 23 milijarde dolara udaljen od granice od 700 milijardi dolara, što sugeriše da bi njegova sledeća velika prekretnica mogla biti vrlo blizu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: ZGRADE I VOZILA GORE: Pogledajte Belgorod nakon granatiranja
Preporučujemo
BESNI RAT IZMEĐU MILIJARDERA: Mask udario kontru od 800 milijardi dolara
15. 12. 2025. u 14:33
ILON MASK: Evropsku komisiju treba ukinuti
09. 12. 2025. u 23:53
TRAMP PORUČIO BRISELU: Kaznu EU za X je “gnusna”, Evropa ide u lošem pravcu
08. 12. 2025. u 23:11
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)