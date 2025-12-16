Svet

"SANKCIJE RUSIJI BACILE NA KOLENA ZAPADNE EKONOMIJE": Salvini: Ako ni Hitler ni Napoleon nisu uspeli protiv Moskve, sumnjam da će moći EU

P. Đurđević

16. 12. 2025. u 08:26

SANKCIJE usmerene na slabljenje Rusije imale su suprotan efekat i na kolena bacile zapadne ekonomije, izjavio je ministar saobraćaja i infrastrukture i vicepremijer Italije Mateo Salvini.

Foto: Tanjug/AP photo

- Jednostavno primećujem da su skoro četiri godine sukoba i 19 paketa sankcija, koji su trebali da bace (Rusiju) na kolena, na kolena bacili evropske ekonomije, a takođe su doveli do poskupljenja energenata za Italijane - rekao je Salvini u intervjuu za televiziju „Rete 4“.

Italijanski političar takođe je pozvao na oprez u vezi sa rastućom militarizacijom Evrope.

- Ako ni Hitler ni Napoleon nisu uspeli da bace Moskvu na kolena, sumnjam da će to moći da učine (šefica evropske diplomatije) Kaja Kalas, (francuski predsednik Emanuel)Makron, (britanski premijer Kir)Starmer i (nemački kancelar Fridrih) Merc - dodao je italijanski političar.

Po njegovom mišljenju, pretnje Evropi ne dolaze sa istočnog krila, već sa juga, odakle pristižu ilegalni migranti.

Rusija je više puta isticala da može da se nosi sa sankcionim pritiskom koji su neprijateljske države počele da vrše na nju pre nekoliko godina i koji nastavlja da se pojačava.

Istovremeno, na samom Zapadu redovno se čuju mišljenja da su uvedene mere neefikasne.

(Sputnjik)

