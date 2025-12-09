Svet

ILON MASK: Evropsku komisiju treba ukinuti

P. Đurđević

09. 12. 2025. u 23:53

AMERIČKI preduzetnik Ilon Mask pozvao je na ukidanje Evropske komisije i njenu zamenu izabranim telom, tvrdeći da je trenutni sistem u Evropskoj uniji vladavina birokratije.

ИЛОН МАСК: Европску комисију треба укинути

Foto: Profimedia

Jedan korisnik društvene mreže Iks nazvao je Evropsku komisiju „rakom koji razjeda EU iznutra“ i pozvao na njeno raspuštanje.

On u svojoj objavi tvrdi da EK zapošljava 32.000 ljudi, a sve što radi jeste da stvara zakone „sa kojima se niko ne slaže“.

Takođe je pozvao Evropljane da glasaju za stranke u svojim zemljama koje mogu da izvrše stvaran pritisak na EU da sprovede reforme.

- Evropsku komisiju treba ukinuti u zameniti izabranim telom, a šefa EU treba direktno birati. Trenutni sistem je vladavina birokratije, a ne demokratije - napisao je Mask komentarišući navedenu objavu.

U novembru 2024. godine, Mask je nazvao trenutnu proceduru formiranja Evropske komisije nedemokratskom, izjavljujući da poslanici Evropskog parlamenta treba direktno da biraju kandidate za mesta u EK.

(Sputnjik)

