ILON MASK: Evropsku komisiju treba ukinuti
AMERIČKI preduzetnik Ilon Mask pozvao je na ukidanje Evropske komisije i njenu zamenu izabranim telom, tvrdeći da je trenutni sistem u Evropskoj uniji vladavina birokratije.
Jedan korisnik društvene mreže Iks nazvao je Evropsku komisiju „rakom koji razjeda EU iznutra“ i pozvao na njeno raspuštanje.
On u svojoj objavi tvrdi da EK zapošljava 32.000 ljudi, a sve što radi jeste da stvara zakone „sa kojima se niko ne slaže“.
Takođe je pozvao Evropljane da glasaju za stranke u svojim zemljama koje mogu da izvrše stvaran pritisak na EU da sprovede reforme.
- Evropsku komisiju treba ukinuti u zameniti izabranim telom, a šefa EU treba direktno birati. Trenutni sistem je vladavina birokratije, a ne demokratije - napisao je Mask komentarišući navedenu objavu.
U novembru 2024. godine, Mask je nazvao trenutnu proceduru formiranja Evropske komisije nedemokratskom, izjavljujući da poslanici Evropskog parlamenta treba direktno da biraju kandidate za mesta u EK.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
PRIRODA NEMA ALTERNATIVU: Macut i Pavkov na obeležavanju završetka prve faze ekološke kampanje
