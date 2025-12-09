ILON MASK: Evropsku komisiju treba ukinuti

AMERIČKI preduzetnik Ilon Mask pozvao je na ukidanje Evropske komisije i njenu zamenu izabranim telom, tvrdeći da je trenutni sistem u Evropskoj uniji vladavina birokratije.

Jedan korisnik društvene mreže Iks nazvao je Evropsku komisiju „rakom koji razjeda EU iznutra“ i pozvao na njeno raspuštanje.

On u svojoj objavi tvrdi da EK zapošljava 32.000 ljudi, a sve što radi jeste da stvara zakone „sa kojima se niko ne slaže“.

The EU Commission should be disbanded in favor of an elected body and the EU President should be directly elected.



The current system is rule by bureaucracy, not democracy. https://t.co/mFXq8WMOxv — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2025

Takođe je pozvao Evropljane da glasaju za stranke u svojim zemljama koje mogu da izvrše stvaran pritisak na EU da sprovede reforme.

- Evropsku komisiju treba ukinuti u zameniti izabranim telom, a šefa EU treba direktno birati. Trenutni sistem je vladavina birokratije, a ne demokratije - napisao je Mask komentarišući navedenu objavu.

U novembru 2024. godine, Mask je nazvao trenutnu proceduru formiranja Evropske komisije nedemokratskom, izjavljujući da poslanici Evropskog parlamenta treba direktno da biraju kandidate za mesta u EK.

(Sputnjik)

