VUČIĆ O VEČERI U BRISELU: Imam veliki i važan sastanak za ovu zemlju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u sredu imati važan sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i sa predsednikom Evropskog Saveta Antonijom Koštom, nakon čega, kako kaže, ide u Niš, gde će otvoriti dve nove fabrike.

FOTO TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ/

- Imam veliki i važan sastanak za ovu zemlju sa Ursulom, ona organizuje večeru, i Antonio Košta i ja bićemo njeni gosti, da to tako definišemo. Dan nakon toga, ili odmah nakon toga, vraćam se, ali ne u Beograd, već u Niš, na jugoistoku Srbije. I nakon toga imaćemo dva velika otvaranja, jedne italijanske i jedne austrijske fabrike u Nišu, to su Ariston i Palfinger - rekao je predsednik Vučić.

Kaže da će istovremeno otvoriti i druge važne stvari.

- Neke logističke centre, proširenja i širenja naučno-tehnoloških parkova, i najavićemo nove investicije postojećih kompanija, postojećih fabrika u Nišu, uglavnom evropskih, što je za nas važno - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je, odgovarajući na pitanje moderatora o nivou stranih direktnih investicija u Srbiju, napomenuo da je veoma ponosan što postoje različiti izvori stranih direktnih investicija.

- To je bio moj pristup, i to je razlog, i još uvek je razlog, zašto smo ispred drugih. Ali imali smo nedavno veoma uspešne biznis forume sa Britancima, sa Amerikancima - rekao je predsednik Vučić.

Podsetio je da Srbija učestvuje sa 54,5 odsto u ukupnom izvozu Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.