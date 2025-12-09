INTERVJU ZBOG KOJEG GORE MREŽE: Morgan oštro odgovorio Fentesu zbog veličanja Hitlera

PIRS Morgan, britanski televizijski voditelj i novinar, je tokom žestokog intervjua u ponedeljak ispitivao Nika Fentesa, američkog političkog komentatora, o njegovim rasističkim, antisemitskim i mizoginim stavovima - uključujući i ljutu razmenu replika o tvrdnji belog nacionaliste da je Adolf Hitler bio „prokleto kul“.

Foto: Jutjub printskrin/Luke Beasley

U dugo očekivanom intervjuu Pirsa Morgana „Uncensored“ Morgan je izazvao Fentesa (27) u njegovim najkontroverznijim stavovima, a britanski emiter je emitovao snimak u kojem se Fuentes jednom hvalio da je vođa nacističkog režima dostojan hvale.

Morgan je bio primetno strožiji prema Fentesu nego bivši voditelj Foks njuza Taker Karlson, koji je izazvao negativne reakcije zbog svog intervjua sa belim nacionalistom u laganoj formi.

Kada ga je Morgan pitao da li žali zbog te izjave, Fentes je rekao da ne žali — i ismevao je „bumere“ i potomke žrtava Holokausta što su se uvredili zbog njegove pohvale genocidnom vođi .

„Bio je kul“, rekao je Fentes. „Umoran sam od pretvaranja da nije... Stvar je u tome što smo završili sa hvatanjem za bisere.“

Fentes, koji je više puta hvalio Hitlera i tvrdio da se Holokaust u kojem je ubijeno više od 6 miliona Jevreja nikada nije dogodio, nastavio je da tvrdi da je Morganova mržnja prema Hitleru i prezir prema genocidu nad jevrejskim narodom bio preuveličan.

„Kakva gomila s..nja!“, uzvratio je Morgan, sugerišući da Fentes govori takve kontroverzne stvari samo da bi zaradio novac.

Uz hvalu Hitlera, Fentes je takođe nazvao osramoćenog repera i antisemitu Kanjea Vesta jednim od svojih „heroja“, uprkos tome što beli nacionalista tvrdi da sam nije antisemita.

Fentes se, međutim, ponosno nazvao rasistom tokom intervjua sa Morganom, propovedajući svoju ideju da belci treba aktivno da izbegavaju crnce, dok je istovremeno branio svoje uverenje da najmanje 20% afroameričke populacije treba da bude zatvoreno.

Dok je Fentes bio srećan što je označen kao rasista, vidljivo se uznemirio kada je Morgan sugerisao da ga je otac naučio da bude rasista.

- Bila je epizoda vašeg podkasta u kojoj ste govorili o svom ocu, Bilu Fentesu, i kako on nije vodio porodicu, uključujući i vas, u određene restorane jer je verovao da su povezani sa Afroamerikancima - rekao je Morgan, direktno citirajući Fentesa.

- Pa, rekao bih da je to novi nivo. Mnogo puta sam bio napadan zbog toga što sam rasista, ali da napadam svog oca? Da napadam svoje roditelje na osnovu anegdota... - odgovorio je Fentes.

- Čekaj, to je tvoja anegdota! - ubacio se Morgan.

- Da, ali on nije ovde da se brani“, rekao je Fentes.

- Jesi. Ti si ispričao priču - rekao je.

Fentes je tvrdio da je anegdotu o svom ocu ispričao „u šali“ i insistirao da njegovi roditelji nisu rasisti.

Intervju se na kraju dotakao Fentesovih stavova o ženama , a podkaster je tvrdio da ne veruje da žene treba da imaju jednaka prava kao muškarci i insistirao da bi se Katolička crkva složila da žene ne treba da imaju pravo glasa.

Morgan, katolik po veroispovesti, nije se složio sa tim stavovima i osudio je Fentesovu zbog tako pogrešne ideje, napominjući da je celokupan pogled belog nacionaliste na žene udžbenička definicija mizoginije.

- Mislim da kada 27-godišnji momak koji nikada nije imao seks, nikada nije imao smislenu vezu sa ženom, kaže da ženama nije dozvoljeno da glasaju, da treba da ostanu kod kuće, da sve što rade jeste da maštaju o tome da budu silovane i pretučene, da je to ono što žele, da su dosadne, da se goje, da postaju ružne - to je mizoginista - sumirao je Morgan.

Tokom intervjua, Fentes se često smejao i ismevao Morgana i njegovu porodicu zbog izražavanja saučešća ljudima koje je Fuentes napadao ili zbog ljutnje na njegove mrske stavove.

(Njujork Post)

