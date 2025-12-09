VIDI BALKAN NA LINIJI ODBRANE: Mračne prognoze italijanskog ministra odbrane Kroseta

POSTOJI deo sveta koji se nalazi nad provalijom, i čini se da to ne razume, niti reaguje. Taj deo sveta je naš Zapad, oslabljen dubokim sebičnim razmišljanjem i neprihvatljivim nejednakostima, bez ozbiljne, duboke političke vizije. I sve više bez dece. I bez budućnosti.

Foto: Profimedia

Ovako Gvido Kroseto, ministar odbrane Italije, u razgovoru za „Avenire“, koji su preneli mnogi italijanski listovi, analizira „stari, umorni Zapad“.

- Godine 2100. italijansko stanovništvo će pasti na 35 miliona, 40 odsto manje nego što je danas, dok će afričko dostići 3,7 milijardi. Prosečna starost u Italiji će porasti na 53 godine, dok će u Africi biti 17...BDP će pasti, zdravstveni sistemi neće moći da se nose sa starenjem, penzije se neće isplaćivati. Zato smatram da ne možemo stajati skrštenih ruku i posmatrati – apeluje ministar.

Kroseto komentariše novu strategiju nacionalne bezbednosti SAD rečima da je „Tramp jednostavno stavio do znanja da mu je Evropa od male, ili nikakve „koristi“, u takmičenju sa Kinom. On obraća posebnu pažnju na NATO, na „prijatelje“ BRIKS i proširenje odbrane EU na Balkan, za „buđenje“ Zapada.

- Ne mislim da će Rusija povesti rat protiv Evrope, ali strah kolega iz zemalja severne i istočne Evrope u njihovim očima deluje više nego osnovano, za njih je jedino pitanje kada, a ne da li će to učiniti - kaže on.

Kroseto smatra da je „potrebna nova Evropa i novi NATO, globalniji, koji gleda daleko izvan Atlantika“.

- Evropa 27 zemalja je premala. Potrebna je kontinentalna odbrana koja uključuje zemlje trenutno izvan granica EU, Ujedinjeno Kraljevstvo, Norvešku, Albaniju, Balkan – smatra Kroseto.

Kroseto smatra da je „potrebna duboka i brza transformacija NATO u strukturu sposobnu da garantuje savez za svetski mir, kao oružano, ali demokratsko „krilo“ obnovljenih UN, koje bi prevazišlo ulogu odbrambene organizacije samo za „atlantski“ Zapad.

Jer, NATO, kakav je danas, decenijama doživljavan kao neprijatelj zemalja BRIKS (Brazil, Rusija, Indija, Kina, Južna Afrika) mora umesto toga da se otvori i proširi.

- Mora da misli na svet, a ne samo na jedan njegov deo - zaključuje on.

Kroseta plaši rastuće nasilje, ideološka i politička mržnja.

- Neko, i ne mislim na određenu političku frakciju, pomaže u stvaranju klime podseća na hiljadudevetstosedamdesete godine nasilja i terorizma...Ne bih želeo da se iznenada nađem u situaciji sa „Crvenim brigadama modernog doba“ – zaključuje Kroseto.