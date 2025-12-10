KO BI SE OVOME NADAO: Klub koji sa klupe predvodi dželat Srbije i Crne Gore na pragu je ulaska u drugu fazu Lige šampiona!

Karabag, ciljajući da prekine seriju od pet utakmica bez pobede protiv holandskih timova u Evropi, dočekuje Ajaks na "Republičkom stadionu Tofik Bahramov" u okviru šestog kola Lige šampiona.

Foto: Profimedia

Jedini poraz azerbejdžanskog kluba u prethodnih devet mečeva zabeležen je u Napulju krajem novembra, a tim želi da izbegne uzastopne evropske poraze protiv protivnika koji je vezao dve pobede nakon serije loših rezultata.

U svome drugom učešću u Ligi šampiona, Karabag može završiti grupnu fazu među ekipama koje imaju šansu da se plasiraju u drugi krug. Posle pet kola, tim legendarnog Gurbana Gurbanova zauzima 19. mesto na tabeli od 36 timova sa sedam bodova, izjednačen sa velikim Barselonom na 18. mestu i samo tri boda iza željenih pozicija za prvih osam.

Ove pozicije obezbeđuju automatsko učešće u osmini finala, perspektiva za koju malo ko je verovao da je moguća za "konjanike" na početku grupne faze. Iako ništa nije zagarantovano, azerbejdžanski giganti ostaju u igri za san o osmini finala, ambicija ojačana desetomečnim nizom bez poraza u Bakuu u svim takmičenjima, uključujući i dva meča u Ligi šampiona.

Nakon pobede nad Kopenhagenom 2:0 početkom oktobra, tim Gurbanova je izvukao remi 2:2 protiv Čelsija mesec dana kasnije, meč u kome su "plavci" bili favoriti za ubedljivu pobedu. Trenutno spremni da napreduju u plej-of osmine finala kao jedan od nepovlaštenih timova, maksimalan broj bodova u Bakuu ovog puta mogao bi ih podići na pozicije između devetog i šesnaestog mesta, što bi im obezbedilo nosilački status u plej-ofu.

Domaći tim sigurno veruje u još jedan pozitivan rezultat na svom terenu, posebno protiv Ajaksa čija forma je upitna ove sezone, uprkos porazu 3:0 od holandskog kluba u Ligi Evrope prošle sezone. Mnogo se promenilo u oba kluba od tada, posebno u Amsterdamu, gde je Frančesko Farioli napustio klub, a povratak Džonija Hejtinge bio je kratak.

Hejtinga je otpušten nakon petog kola i domaćeg poraza 3:0 od Galatasaraja, dok je interni period Freda Grima počeo sa još tri poraza, uključujući novi poraz u Ligi šampiona u Amsterdamu, ovoga puta 2:0 od Benfike. Četvoromečni niz poraza Ajaksa pratili su dve pobede u Erediviziji, protiv Groningena 2:0 i Fortune Sitard 3:1; međutim, ove pobede ne odražavaju u potpunosti tok utakmica, "kopljanici" su imali i presudan faktor sreće u njima.

Tim Grima pobedio je Groningen u Amsterdamu prošlog utorka nakon što gosti nisu iskoristili dobre prilike za gol, pre nego što je Ajaks slavio 2:0, a pobeda 3:1 u Sitardu za vikend bila je još manje zaslužena. U utakmici u kojoj su obe strane smanjene na 10 igrača, Ajaks je profitirao od dva autogola u meču u kome je bio nadigrann u šutevima 26-13 i izgubio je ukupni očekivani učinak golova (xG) 2,72-1,01.

Uprkos ovim neubedljivim rezultatima, Ajaks putuje u Baku sa ciljem treće uzastopne pobede i prve pobede u Ligi šampiona ove sezone, želeći da prekine niz od osam poraza u Evropi. Ovaj tekući niz predstavlja najduži evropski post u istoriji kluba, a tim se nada maksimalnim bodovima u šestom pokušaju ove sezone, što bi ih izbacilo sa dna tabele 36 timova.

Ajaks mora da podigne nivo igre u Bakuu kako bi izbegao povratak starim problemima. Međutim, očekujemo razočaranje za goste, a domaći tim bi trebalo da prekine seriju bez pobede protiv holandskih timova i nastavi još jedan razočaravajući evropski period Ajaksa.

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA