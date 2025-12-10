NEPTUN, POSLE PET MESECI, KREĆE DIREKTNIM HODOM Astro savet za sredu, 10. decembar: Pazite se prevara, krađe, laži i zabluda

NEPTUN, planeta podsvesti, intuicije, inspiracije, tajni, mašte, mistike, romantike, ljubavnog zanosa, ali i zabluda i prevara, posle višemesečnog retrogradnog hoda, 10. decembra kreće direktno sa 29. stepena Riba.

Foto Pixabay free images

Već 23. januara 2026. godine ulazi u Ovna u kome će ostati do 23. marta 2039.

Njegov uticaj će se osetiti i na globalnom (poplave, zemljotresi, migracije, virusi) i na individualnom planu. U ličnom horoskopu najjače deluje kada se nađe blizu Sunca, Meseca, Merkura, Venere ili Marsa, ali je važno i u kojoj se astrološkoj kući nalazi.

Budući da Neptun vlada Ribama, njegov direktan hod pojačava želju za begom od stvarnosti (preko laži, zabluda, religije, alkohola, droge ili kocke), za idealizovanjem, što vodi ka razočaranjima i pogrešnim odlukama. Lažne informacije mogu da zamagle vidike. Ovo se najviše odnosi na vodene (Rakove, Škorpije i Ribe) ali i zemljane znake (Bik, Devica, Jarac) rođene u trećoj dekadi. Devicama prelazi preko sedme kuće donoseći probleme u partnerskim odnosima, braku, ortaklucima, sa sudskim sporovima, ugovorima, kao i skandale u javnosti.

Ali nije sve tako nejasno i maglovito kako se čini, jer direktan hod Neptuna podstiče kreativnost i intuiciju pa odgovara umetnicima (posebno glumcima i muzičarima) kao i psiholozima. Neptun takođe simbolizuje i snove, veru, duhovnost, psihologiju, religiju, mentalno zdravlje, viruse, vodu, naftu, more, plovidbu morima, poplave, zemljotrese, migracije, propagandu, muziku, film, lekove, farmaciju... I ove teme i oblasti će narednih 45 dana biti više zastupljene.

Osim u Ribama, uticaj Neptuna naglašen je i u Vodoliji (egzaltacija), dok je oslabljen u Devici (egzil) i Lavu (pad).

Večeras oko 21.00, obrazuje se opozicija Merkura i Urana, koja upozorava na probleme u komunikacijama, saobraćaju (letovi odloženi), nagle, nepromišljene odluke, kao i na probleme sa internetom, telefonima, električnim uređajima.