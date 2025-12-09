"AKO NAS AMERIKA NAPADNE, BORIĆEMO SE": Venecuela oštro odgovorila Trampu na zveckanje ratnih sekira

ŠEF pregovaračkog tima Venecuele i predsednik parlamenta Horhe Rodrigez izjavio jeda da će se ta zemlja "sa apsolutnom sigurnošću" braniti u slučaju bilo kakve agresije iz vazduha, sa kopna ili mora.

Foto: Profimedia

"Mi smo narod mira, ali ako neki agresor pokuša da uđe na sveto tlo Venecuele, u naš sveti vazdušni ili morski prostor, apsolutno sigurno ćemo se boriti", rekao je Rodrigez na skupu u Karakasu, objavila je državna televizija VTV, preneo je Tanjug.

Rodrigez je optužio SAD da žele "rat koji bi opustošio Venecuelu" i odbacio tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa da je američko prisustvo u Karipskom moru usmereno protiv narkotrafikinga, ocenjujući to kao "čistu hipokriziju".

Naveo je i da je Vašington rasporedio "22 odsto svoje mornaričke snage" u regionu, iako "samo tri odsto droge" iz zemalja proizvođača prolazi tim vodama.

"Uvek će postojati agresivno carstvo", rekao je Rodrigez, pozivajući zemlje koje, kako je naveo, brane slobodu, da ostanu "ujedinjene i čvrste".

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da su dani predsednika Venecuele Nikolasa Madura "odbrojani" i nije isključio moguću kopnenu invaziju na Venecuelu.

"Njegovi dani su odbrojani", izjavio je Tramp u razgovoru za Politiko, nakon što je upitan koliko daleko bi bio spreman da ide da bi svrgnuo Madura sa vlasti.

On je izbegao odgovor na pitanje da li se može isključiti kopnena intervencija američkih trupa na teritoriji Venecuele.

"Ne želim to ni da potvrdim ni da poreknem. Ne želim da pričam o tome. Zašto bih o tome pričao sa Politikom, publikacijom koja je toliko neprijateljski nastrojena prema meni?", rekao je američki lider.

Trampova administracija, koja ne priznaje Madurov legitimitet u Venecueli i optužuje ga da predvodi "Kartel Sunca", rasporedila je neviđeno vojno prisustvo u regionu od sredine godine pod izgovorom borbe protiv trgovine drogom.

U operaciji nazvanoj Južno koplje, uništeno je oko dvadeset brodova navodno natovarenih drogom na Karibima i Pacifiku i ubijeno više od 80 ljudi, koje Vašington optužuje da su "narkoteroristi".

(RT Balkan)