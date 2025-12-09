Fudbal

LIGA ŠAMPIONA: Bajern posle preokreta srušio Sporting

Časlav Vuković

09. 12. 2025. u 21:11

NASTAVIO je Bajern Minhena sa dobrim igrama. Nemački velikan je na "Alijanc Areni" u 6. kolu Lige šampiona savladao Sporting sa 3:1.

ЛИГА ШАМПИОНА: Бајерн после преокрета срушио Спортинг

FOTO: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Morao je tim Vensana Kompanija da se pomuči kako bi trijumfovao, ali na kraju je uspeo da upiše nova tri boda.

Domaćin je već u 6. minutu došao do prednosti preko talentovanog 17-godišnjaka Lenarta Karla, ali je gol poništen zbog ofsajda.

Nakon toga u sledio je šok za Bavarce. U 54. minutu Jozua Kimih je zatresao sopstvenu mrežu i na taj način doveo tim iz Lisabona do prednosti.

Ipak, Bajern je potom odigrao uraganskih 12 minuta. Najpre je Serž Gnabri u 65. minutu poravnao rezultat, da bi u 69. Karl doneo preokret velikanu iz Minhena.

Konačan rezultat postavio je Džonatan Ta u 77. minutu i na taj način je potvrdio petu pobedu šampionu Nemačke.

Bajern je trenutno drugi na tabeli sa 15 bodova, Sporting zauzima 10. mesto sa 10 bodova.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRAZNIK U VRANJU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova
Ostali sportovi

0 0

PRAZNIK U VRANJU: Mali sajam sporta okupio 37 klubova

U Sportskoj hali u Vranju svečano je održan Mali sajam sporta. Devetu ovogodišnju manifestaciju organizuje Ministarstvo sporta, Sportski savez Srbije i Savez za sport grada Vranja. Ovoga puta učestvovalo je 37 klubova sa teritorije grada Vranja, preko 1500 osnovaca i oko 100 predškolaca.

10. 12. 2025. u 15:48

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom

TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom