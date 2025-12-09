LIGA ŠAMPIONA: Bajern posle preokreta srušio Sporting
NASTAVIO je Bajern Minhena sa dobrim igrama. Nemački velikan je na "Alijanc Areni" u 6. kolu Lige šampiona savladao Sporting sa 3:1.
Morao je tim Vensana Kompanija da se pomuči kako bi trijumfovao, ali na kraju je uspeo da upiše nova tri boda.
Domaćin je već u 6. minutu došao do prednosti preko talentovanog 17-godišnjaka Lenarta Karla, ali je gol poništen zbog ofsajda.
Nakon toga u sledio je šok za Bavarce. U 54. minutu Jozua Kimih je zatresao sopstvenu mrežu i na taj način doveo tim iz Lisabona do prednosti.
Ipak, Bajern je potom odigrao uraganskih 12 minuta. Najpre je Serž Gnabri u 65. minutu poravnao rezultat, da bi u 69. Karl doneo preokret velikanu iz Minhena.
Konačan rezultat postavio je Džonatan Ta u 77. minutu i na taj način je potvrdio petu pobedu šampionu Nemačke.
Bajern je trenutno drugi na tabeli sa 15 bodova, Sporting zauzima 10. mesto sa 10 bodova.
