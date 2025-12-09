LIGA ŠAMPIONA: Bajern posle preokreta srušio Sporting

NASTAVIO je Bajern Minhena sa dobrim igrama. Nemački velikan je na "Alijanc Areni" u 6. kolu Lige šampiona savladao Sporting sa 3:1.

FOTO: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Morao je tim Vensana Kompanija da se pomuči kako bi trijumfovao, ali na kraju je uspeo da upiše nova tri boda.

Domaćin je već u 6. minutu došao do prednosti preko talentovanog 17-godišnjaka Lenarta Karla, ali je gol poništen zbog ofsajda.

Nakon toga u sledio je šok za Bavarce. U 54. minutu Jozua Kimih je zatresao sopstvenu mrežu i na taj način doveo tim iz Lisabona do prednosti.

Ipak, Bajern je potom odigrao uraganskih 12 minuta. Najpre je Serž Gnabri u 65. minutu poravnao rezultat, da bi u 69. Karl doneo preokret velikanu iz Minhena.

Konačan rezultat postavio je Džonatan Ta u 77. minutu i na taj način je potvrdio petu pobedu šampionu Nemačke.

Bajern je trenutno drugi na tabeli sa 15 bodova, Sporting zauzima 10. mesto sa 10 bodova.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“