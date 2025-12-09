TRAMP POHVALIO ORBANA, PA REKAO: Ne, nisam mu to obećao, ali je svakako tražio

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je danas da nije ponudio finansijsku pomoć mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, demantujući tvrdnje Orbana koji je, nakon prošlomesečne posete Vašingtonu, izjavio da su Sjedinjene Američke Države pristale da Budimpešti obezbede "finansijski štit".

- Ne, nisam mu to obećao, ali je svakako tražio - rekao je Tramp u intervjuu za Politiko.

Upitan da li Budimpešta može da dobije paket pomoći, Tramp je izbegao direktan odgovor i pohvalio Orbana za "odlično upravljanje imigracijom", istakavši da "ne pušta nikoga u svoju zemlju".

On je rekao i da želi da vodi SAD, a ne Evropu, i dodao da je podržavao lidere koje mnogi Evropljani ne vole, uključujući Orbana.

Posle posete Beloj kući prošlog meseca, Orban je medijima u Mađarskoj izjavio da je sa Trampom "dogovorio mogućnost finansijske pomoći u slučaju poteškoća".

Tramp je ranije intervenisao putem američkog Ministarstva finansija u sličnim situacijama, uključujući odobrenje paketa pomoći Argentini pre parlamentarnih izbora.

(Tanjug)