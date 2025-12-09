TRAMP POHVALIO ORBANA, PA REKAO: Ne, nisam mu to obećao, ali je svakako tražio
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je danas da nije ponudio finansijsku pomoć mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, demantujući tvrdnje Orbana koji je, nakon prošlomesečne posete Vašingtonu, izjavio da su Sjedinjene Američke Države pristale da Budimpešti obezbede "finansijski štit".
- Ne, nisam mu to obećao, ali je svakako tražio - rekao je Tramp u intervjuu za Politiko.
Upitan da li Budimpešta može da dobije paket pomoći, Tramp je izbegao direktan odgovor i pohvalio Orbana za "odlično upravljanje imigracijom", istakavši da "ne pušta nikoga u svoju zemlju".
On je rekao i da želi da vodi SAD, a ne Evropu, i dodao da je podržavao lidere koje mnogi Evropljani ne vole, uključujući Orbana.
Posle posete Beloj kući prošlog meseca, Orban je medijima u Mađarskoj izjavio da je sa Trampom "dogovorio mogućnost finansijske pomoći u slučaju poteškoća".
Tramp je ranije intervenisao putem američkog Ministarstva finansija u sličnim situacijama, uključujući odobrenje paketa pomoći Argentini pre parlamentarnih izbora.
(Tanjug)
Preporučujemo
LAVROV ZAPRETIO: Rusija će reagovati na svako raspoređivanje stranih trupa
10. 12. 2025. u 15:24
"CILj SKORO ISPUNjEN" Medvedev: Više od 400.000 vojnika stiglo u svoje jedinice
10. 12. 2025. u 15:23
"EVROPA MOŽE I SAMA" Merc: Ne vidim potrebu da SAD spasavaju demokratiju u Evropi
10. 12. 2025. u 15:14
"KREĆE SE TIHO, BEZ KOLONE" Peskov otkrio: Putin povremeno vozi sam kroz Moskvu
10. 12. 2025. u 15:10
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)