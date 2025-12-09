Svet

TRAMP POHVALIO ORBANA, PA REKAO: Ne, nisam mu to obećao, ali je svakako tražio

Новости онлине

09. 12. 2025. u 22:24

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je danas da nije ponudio finansijsku pomoć mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, demantujući tvrdnje Orbana koji je, nakon prošlomesečne posete Vašingtonu, izjavio da su Sjedinjene Američke Države pristale da Budimpešti obezbede "finansijski štit".

ТРАМП ПОХВАЛИО ОРБАНА, ПА РЕКАО: Не, нисам му то обећао, али је свакако тражио

Foto: Profimedia

- Ne, nisam mu to obećao, ali je svakako tražio - rekao je Tramp u intervjuu za Politiko.

Upitan da li Budimpešta može da dobije paket pomoći, Tramp je izbegao direktan odgovor i pohvalio Orbana za "odlično upravljanje imigracijom", istakavši da "ne pušta nikoga u svoju zemlju".

On je rekao i da želi da vodi SAD, a ne Evropu, i dodao da je podržavao lidere koje mnogi Evropljani ne vole, uključujući Orbana.

Posle posete Beloj kući prošlog meseca, Orban je medijima u Mađarskoj izjavio da je sa Trampom "dogovorio mogućnost finansijske pomoći u slučaju poteškoća".

Tramp je ranije intervenisao putem američkog Ministarstva finansija u sličnim situacijama, uključujući odobrenje paketa pomoći Argentini pre parlamentarnih izbora.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)

Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)