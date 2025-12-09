PUCNJAVA NA DRŽAVNOM UNIVERZITETU KENTAKI: Upucane dve osobe, koledž hitno zatvoren (FOTO)
s u Luivilu je zatovren nakon pucnjave, preneli su lokalni mediji.
Na lice mesta su poslate brojne policijske patrole. Prema nepotvrđenim informacijama najmanje dve osobe su upucane.
Policijska uprava Frankforta saopštila je da su njeni policajci stigli na kampus posle prijave neposredno posle 15,30 časova. Ubrzo nakon toga, obezbedili su kampus i uhapsili osumnjičenog, saopštila je policija na društvenim mrežama nekoliko minuta kasnije.
Pomoćnik načelnika Skot Trejsi rekao je da su dve osobe povređene u pucnjavi, koja se dogodila u Jang Holu na kampusu.
"Svesni smo prijavljene pucnjave na Državnom univerzitetu Kentakija u Frankfortu“, objavio je guverner Kentakija Endi Bešir na društvenim mrežama.
"Trenutno smo svesni da ima povređenih. Podelićemo više informacija čim budu dostupne. Policija je na licu mesta, a osumnjičeni je uhapšen. Pomolimo se za sve upucane".
(Telegraf)
