AMERIKANAC UMRO OD BESNILA: Presadili mu bubreg zaraženog donora

STANOVNUK Sjedinjenih Američkih Država iz američke savezne države Mičigen preminuo je od besnila nakon što mu je doniran bubreg muškarca koji se zarazio kada ga je ogrebao tvor i mumro od te bolesti, saopštio je američki Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Foto Shutterstock

Prema najnovijem CDC, pacijent iz Mičigena primio je transplantirani bubreg u bolnici u Ohaju u decembru 2024, piše danas Gardijan.

Pet nedelja kasnije razvili su se drhtavica, slabost nogu, konfuzija i urinarna inkontinencija.

Ubrzo je hospitalizovan, priključen na respirator, a zatim i preminuo.

Obdukcija je potvrdila besnilo, što je zbunilo nadležne jer porodica nije navela da je imao bilo kakav kontakt sa životinjama.

Nakon pregleda dokumentacije o donoru iz Ajdaha, lekari su utvrdili da je u upitniku o rizicima donor je naveo da ga je ogrebao tvor.

Porodica je objasnila da se to dogodilo u oktobru, kada se tvor približio dok je muškarac držao mače u šupi, pokazujući "predatorsku agresiju prema mačetu".

Čovek je uspeo da ga otera, pri čemu je tvor nakratko ostao onesvešćen, ali je muškarac zadobio ogrebotinu potkolenice koja je krvarila.

Pet nedelja kasnije donor je počeo da pokazuje znake konfuzije, imao je poteškoće sa gutanjem i hodanjem, halucinacije i ukočen vrat.

Dva dana potom pronađen je bez svesti nakon verovatnog srčanog zastoja, a iako je reanimiran i hospitalizovan, nikada nije povratio svest i nakon nekoliko dana proglašen je moždano mrtvim i skinut sa aparata za održavanje života.

Njegovi organi, među kojima i levi bubreg, donirani su.

Kada se kod primaoca bubrega posumnjalo na besnilo, dodatna testiranja uzoraka pokazala su prisustvo soja karakterističnog za "srebrnokosog šišmiša", što je ukazalo da je donor zapravo preminuo od besnila i da je infekciju preneo organom.

Istraga je ukazala na verovatni "trolančani prenos"- šišmiš je zarazio tvora, tvor donora, a donor primaoca bubrega. CDC je saopštio da je ovo tek četvrti zabeleženi slučaj prenosa besnila transplantacijom organa u SAD od 1978. godine, uz napomenu da je rizik kod transplantacija "izuzetno nizak".

Foto: Profimedia

Ustanovljeno je i da je troje pacijenata primilo donorove rožnjače, koje su odmah uklonjene, a pacijenti su dobili postekspozicioni tretman (PEP) i ostali bez simptoma. CDC navodi da se u SAD članovi porodice često oslanjaju na sopstvena zapažanja pri prijavljivanju mogućih rizika kod donora, uključujući kontakt sa životinjama, dok se besnilo ne testira rutinski zbog njegove retkosti i složenosti dijagnostike.

U ovom slučaju, medicinsko osoblje u početku nije bilo obavešteno o ogrebotini od tvora i simptome je pripisivalo drugim zdravstvenim problemima.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

PRIRODA NEMA ALTERNATIVU: Macut i Pavkov na obeležavanju završetka prve faze ekološke kampanje