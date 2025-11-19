"TOTAL" SAUČESNIK U RATNOM ZLOČINU? Nemačka nevladina organizacija tužila francuskog energetskog giganta zbog dešavanja u Mozambiku

Francuski energetski gigant "Total Enerži" optužen je za saučesništvo u ratnim zločinima.

Foto Shutterstock

Tužbu je zbog dešavanja u Mozambiku podnela nemačka nevladina organizacija "Evropski centar za ustavna i ljudska prava" iz Berlina. Sve se dešava u trenutku kada se "Total" sprema da ponovo pokrene svoj veliki projekat eksploatacije gasa u ovoj zemlji na jugoistoku Afrike.

Nevladina organizacija optužuje "Total" da je direktno finansijski i materijalno podržao operativnu jedinicu sastavljenu od mozambijskih oružanih snaga koja je, navodno, između jula i septembra 2021. godine pritvarala, mučila i ubila desetine civila.

Ovi zločini navodno su se dogodili na ulazu u lokaciju projekta tečnog prirodnog gasa čiji je "Total Enerži" najveći akcionar sa 26 i po odsto. Projekat je obustavljen posle napada džihadista u martu i aprilu 2021. na obližnji grad Palmu, na severu zemlje.

Islamski pobunjenici tada su, između ostalog, napali luku Palma i usmrtili mnogobrojne civile u blizini kompleksa na kom je "Total" razvijao svoj projekat. Posle napada džihadista povezanih sa Islamskom državom, francuski energetski gigant je proglasio stanje „više sile“, obustavio radove i povukao celokupno osoblje s gradilišta. Mesto je tada ostavljeno pod nadzorom mozambijskih vojnih snaga. Taj ugovor je trajao do 2023. godine.

Tokom kontraofanzive u cilju ponovnog preuzimanja kontrole nad gradom Palmom, vojnici koji su radili za potrebe tog kompleksa zatvorili su između 180 i 250 lokalnih muškaraca u kontejnere, optužujući ih da podržavaju džihadiste. Držani su tri meseca, tokom kojih su bili prebijani, izgladnjivani i mučeni. Samo 26 ih je preživelo. Nevladina organizacija koja je podnela tužbu ističe da je "Total Enerži" podržavao vojnike dajući im smeštaj, hranu, opremu i dodatne naknade. Tužba je prosleđena je Nacionalnom antiterorističkom tužilaštvu u Parizu, nadležnom za ratne zločine.

Stanje više sile ukinuto je prošlog meseca. Projekat vredan 20 milijardi dolara je nastavljen. Njegovo otvaranje je predviđeno 2029. godine, ali sve zavisi i od dela sredstava koje treba da odobre vlasti Mozambika.

LOKALCIMA NI "PREBIJENA PARA"

Lokalno stanovništvo je nezadovoljno zbog ponovnog pokretanja projekta "Totala". Iako bi se očekivalo da oni od toga imaju ekonosku korist, žale se da ne vide ni "prebijenu paru". Zaposleni se prevoze avionom do fabrike, dok im zalihe hrane i drugih potrepština stižu brodom. Ova izolacija se objašnjava bezbednosnim razlozima. Prosečan prihod domaćinstva ovde je manji od jednog dolara dnevno. Uz to, lokalno stanovništvo strahuje od pobuna.