Svet

NAPAD NA BRITANSKE INSTITUCIJE! Služba MI5 otkrila opasne kontakte

V.N.

18. 11. 2025. u 15:51

BRITANSKA bezbednosna agencija MI5 upozorila je danas poslanike i zaposlene u britanskom Parlamentu na nove pokušaje Kine na špijunažu uz napomenu da obrate pažnju na dvoje agenata koji navodno rade za kineske obaveštajne službe, navodi britanski Skaj njuz na osnovu dopisa u koji je imao uvid.

Foto: Unsplash/Ilustracija

Dokument upućen parlamentarnom osoblju, koji je pregledao Skaj njuz, navodi da Kineska služba za državnu bezbednost (MSS) aktivno pokušava da uspostavi kontakte sa članovima britanske parlamentarne zajednice, kako bi prikupljala informacije i gradila dugoročne veze putem profesionalnih mreža, agenata za zapošljavanje i konsultantskih firmi koje deluju u njihovo ime.

Zaposleni u Vestminsteru su posebno upozoreni na dvoje ljudi koji putem društvene mreže LinkedIn pokušavaju da "dopru do što šire grupe u ime MSS".

MI5 ističe da slični profili mogu delovati kao frontovi za špijunažu i da je ova aktivnost "ciljana i široko rasprostranjena".

(Alo)

