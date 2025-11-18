NAPAD NA BRITANSKE INSTITUCIJE! Služba MI5 otkrila opasne kontakte
BRITANSKA bezbednosna agencija MI5 upozorila je danas poslanike i zaposlene u britanskom Parlamentu na nove pokušaje Kine na špijunažu uz napomenu da obrate pažnju na dvoje agenata koji navodno rade za kineske obaveštajne službe, navodi britanski Skaj njuz na osnovu dopisa u koji je imao uvid.
Dokument upućen parlamentarnom osoblju, koji je pregledao Skaj njuz, navodi da Kineska služba za državnu bezbednost (MSS) aktivno pokušava da uspostavi kontakte sa članovima britanske parlamentarne zajednice, kako bi prikupljala informacije i gradila dugoročne veze putem profesionalnih mreža, agenata za zapošljavanje i konsultantskih firmi koje deluju u njihovo ime.
Zaposleni u Vestminsteru su posebno upozoreni na dvoje ljudi koji putem društvene mreže LinkedIn pokušavaju da "dopru do što šire grupe u ime MSS".
MI5 ističe da slični profili mogu delovati kao frontovi za špijunažu i da je ova aktivnost "ciljana i široko rasprostranjena".
(Alo)
Preporučujemo
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)