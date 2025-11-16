RUSIJA PRAVI UNUTRAŠNJU VOJSKU: Putin formira dobrovoljačke odrede protiv dronova i diverzanata širom zemlje (VIDEO)

RUSKE vlasti započele su mobilizaciju rezervista radi zaštite ključne infrastrukture i strateških objekata širom zemlje.

Prema pisanju ruskog lista „Kommersant“ od 10. novembra 2025. godine, u najmanje dvadeset regiona Ruske Federacije već se formiraju dobrovoljački odredi, čiji je primarni zadatak borba protiv neprijateljskih dronova i zaštita važnih industrijskih i energetskih postrojenja.

Predsednik Vladimir Putin potpisao je 4. novembra zakon kojim se omogućava korišćenje rezervista ne samo u ratnim, već i u mirnodopskim uslovima, ukoliko je reč o odbrani strateški važnih objekata. Time je otvoren put za širu mobilizaciju i angažovanje civilnog kadra koji poseduje vojno iskustvo.

FORMIRANjE NOVIH JEDINICA

Prema podacima „Kommersanta“, u brojnim regionima već su počele kampanje regrutacije dobrovoljaca koji će činiti specijalizovane jedinice. Ti odredi će imati status vojnih lica tokom angažmana, uz sve propisane beneficije, socijalne garancije i novčane naknade.

Prvi primer zabeležen je u Lenjingradskoj oblasti, gde su lokalne vlasti formirale odred BARS-47, namenjen suprotstavljanju napadima bespilotnih letelica i diverzanata. Do sredine novembra slične jedinice počele su da se formiraju i u najmanje devetnaest drugih regiona Rusije.

U Tatarstanu, krajem oktobra otvoreno je regrutovanje rezervista za zaštitu naftnih postrojenja u Kazanju i Nižnjekamsku. Prvi odred od 21 borca već je upućen na obuku u Kazanju. U Baškiriji se planira formiranje „mobilnih vatrogasnih grupa“ za zaštitu energetskih i petrohimičkih objekata, uključujući rafinerije Bašnjeft i postrojenja kompanija Ufaneftehim i Gazprom.

U Nižnjenovgorodskoj oblasti, petnaest rezervista prošlo je selekciju i potpisalo ugovore, nakon čega će biti raspoređeni na čuvanje kritične infrastrukture. U pograničnim oblastima Belgorod, Brjansk i Kursk već postoje jedinice BARS-a koje obavljaju slične zadatke, a sada se planira i njihovo proširenje.

ZADACI I PRAVNI OKVIR

Iako je Ministarstvo odbrane naglasilo da će rezervisti delovati isključivo u regionima iz kojih potiču, u zakonskom tekstu takvo ograničenje nije navedeno. Ipak, prema tipičnim ugovorima u okviru BARS sistema, kao što je slučaj u Nižnjenovgorodskoj oblasti, navedeno je da se zadaci izvršavaju unutar teritorije regiona.

Rezervisti u pograničnim oblastima neće se ograničiti samo na borbu protiv dronova. Njihove dužnosti obuhvataju i neutralizaciju diverzanata, podršku evakuaciji stanovništva i održavanje režima antiterorističkih operacija u slučaju napada.

ORGANIZACIJA I OBUKA

Prema predlogu Ministarstva odbrane, rezervisti će učestvovati u specijalnim obukama u trajanju do šest meseci godišnje. Tokom tog perioda biće im dodeljen status vojnog lica, uz punu isplatu zarada na civilnim poslovima i dodatne nadoknade.

Starosna granica za učešće zavisi od čina: do 50 godina za vojnike i narednike, a do 65 godina za starije oficire. Svi kandidati moraju imati najmanje završenu osnovnu školu, odgovarajuću zdravstvenu kategoriju i neosuđivanost.

FINANSIJSKI USLOVI

Visina nadoknade razlikuje se po regionima i stepenu odgovornosti. U Brjanskoj oblasti, redovni borci dobijaju 430 evra mesečno, dok komandiri zarađuju do 1100 evra, uz dodatak od 50 evra za svaki borbeni zadatak. U Tuljskoj i Baškirskoj oblasti mesečne isplate su nešto niže, ali su bonusi za učešće u obuci veći – do 1600 evra za oficire.

U slučaju smrti rezerviste tokom službe, porodica ima pravo na iste beneficije i isplate kao porodice aktivnih vojnih lica.

Ovim potezom Moskva pokušava da ojača unutrašnju bezbednost i rastereti regularnu vojsku, koja je u velikoj meri angažovana na frontu u Ukrajini. Formiranje jedinica za borbu protiv dronova odražava rastuću zabrinutost ruskog vojnog vrha zbog masovnih napada ukrajinskih bespilotnih letelica na pogranične regione i strateške objekte.

Novi sistem rezervista ujedno postaje i eksperiment u decentralizovanoj organizaciji odbrane – gde svaki region preuzima deo odgovornosti za sopstvenu bezbednost, ali pod koordinacijom federalnog centra.

