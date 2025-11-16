RUSIJA PRAVI UNUTRAŠNJU VOJSKU: Putin formira dobrovoljačke odrede protiv dronova i diverzanata širom zemlje (VIDEO)
RUSKE vlasti započele su mobilizaciju rezervista radi zaštite ključne infrastrukture i strateških objekata širom zemlje.
Prema pisanju ruskog lista „Kommersant“ od 10. novembra 2025. godine, u najmanje dvadeset regiona Ruske Federacije već se formiraju dobrovoljački odredi, čiji je primarni zadatak borba protiv neprijateljskih dronova i zaštita važnih industrijskih i energetskih postrojenja.
Predsednik Vladimir Putin potpisao je 4. novembra zakon kojim se omogućava korišćenje rezervista ne samo u ratnim, već i u mirnodopskim uslovima, ukoliko je reč o odbrani strateški važnih objekata. Time je otvoren put za širu mobilizaciju i angažovanje civilnog kadra koji poseduje vojno iskustvo.
FORMIRANjE NOVIH JEDINICA
Prema podacima „Kommersanta“, u brojnim regionima već su počele kampanje regrutacije dobrovoljaca koji će činiti specijalizovane jedinice. Ti odredi će imati status vojnih lica tokom angažmana, uz sve propisane beneficije, socijalne garancije i novčane naknade.
Prvi primer zabeležen je u Lenjingradskoj oblasti, gde su lokalne vlasti formirale odred BARS-47, namenjen suprotstavljanju napadima bespilotnih letelica i diverzanata. Do sredine novembra slične jedinice počele su da se formiraju i u najmanje devetnaest drugih regiona Rusije.
nova ruska pvo zver na frontu donbasa unapređeni gibka s ruši dronove i krstareće rakete kod pokrovska!
U Tatarstanu, krajem oktobra otvoreno je regrutovanje rezervista za zaštitu naftnih postrojenja u Kazanju i Nižnjekamsku. Prvi odred od 21 borca već je upućen na obuku u Kazanju. U Baškiriji se planira formiranje „mobilnih vatrogasnih grupa“ za zaštitu energetskih i petrohimičkih objekata, uključujući rafinerije Bašnjeft i postrojenja kompanija Ufaneftehim i Gazprom.
U Nižnjenovgorodskoj oblasti, petnaest rezervista prošlo je selekciju i potpisalo ugovore, nakon čega će biti raspoređeni na čuvanje kritične infrastrukture. U pograničnim oblastima Belgorod, Brjansk i Kursk već postoje jedinice BARS-a koje obavljaju slične zadatke, a sada se planira i njihovo proširenje.
ZADACI I PRAVNI OKVIR
Iako je Ministarstvo odbrane naglasilo da će rezervisti delovati isključivo u regionima iz kojih potiču, u zakonskom tekstu takvo ograničenje nije navedeno. Ipak, prema tipičnim ugovorima u okviru BARS sistema, kao što je slučaj u Nižnjenovgorodskoj oblasti, navedeno je da se zadaci izvršavaju unutar teritorije regiona.
Rezervisti u pograničnim oblastima neće se ograničiti samo na borbu protiv dronova. Njihove dužnosti obuhvataju i neutralizaciju diverzanata, podršku evakuaciji stanovništva i održavanje režima antiterorističkih operacija u slučaju napada.
ORGANIZACIJA I OBUKA
Prema predlogu Ministarstva odbrane, rezervisti će učestvovati u specijalnim obukama u trajanju do šest meseci godišnje. Tokom tog perioda biće im dodeljen status vojnog lica, uz punu isplatu zarada na civilnim poslovima i dodatne nadoknade.
Starosna granica za učešće zavisi od čina: do 50 godina za vojnike i narednike, a do 65 godina za starije oficire. Svi kandidati moraju imati najmanje završenu osnovnu školu, odgovarajuću zdravstvenu kategoriju i neosuđivanost.
FINANSIJSKI USLOVI
Visina nadoknade razlikuje se po regionima i stepenu odgovornosti. U Brjanskoj oblasti, redovni borci dobijaju 430 evra mesečno, dok komandiri zarađuju do 1100 evra, uz dodatak od 50 evra za svaki borbeni zadatak. U Tuljskoj i Baškirskoj oblasti mesečne isplate su nešto niže, ali su bonusi za učešće u obuci veći – do 1600 evra za oficire.
U slučaju smrti rezerviste tokom službe, porodica ima pravo na iste beneficije i isplate kao porodice aktivnih vojnih lica.
Ovim potezom Moskva pokušava da ojača unutrašnju bezbednost i rastereti regularnu vojsku, koja je u velikoj meri angažovana na frontu u Ukrajini. Formiranje jedinica za borbu protiv dronova odražava rastuću zabrinutost ruskog vojnog vrha zbog masovnih napada ukrajinskih bespilotnih letelica na pogranične regione i strateške objekte.
Novi sistem rezervista ujedno postaje i eksperiment u decentralizovanoj organizaciji odbrane – gde svaki region preuzima deo odgovornosti za sopstvenu bezbednost, ali pod koordinacijom federalnog centra.
oruzjeonline.com
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
RUSIJA DOBIJA NOVI ROD VOJSKE: Imenovan komandant (VIDEO)
13. 11. 2025. u 07:00
DRAMATIČNO UPOZORENjE ORBANA: Situacija je opasna, Evropa je na pragu rata
MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da je situacija opasna i da je Evropa na pragu rata.
15. 11. 2025. u 18:52
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)