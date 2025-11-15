Svet

"OVO JE KATASTROFA" Bivši Trampov savetnik - Rat u Ukrajini je izgubljen

В.Н.

15. 11. 2025. u 14:47

BIVŠI savetnik predsednika SAD tokom prvog mandata Donalda Trampa, Majkl Flin, izjavio je da je „rat u Ukrajini izgubljen“

ОВО ЈЕ КАТАСТРОФА Бивши Трампов саветник - Рат у Украјини је изгубљен

Foto Profimedia

Kako je rekao, Sjedinjene Američke Države moraju odmah pronaći izlaz iz „katastrofalne“ situacije i preispitati sve odluke donete za vreme administracije Džoa Bajdena.

- Rat u Ukrajini je izgubljen, a SAD moraju da preispitaju sve odluke administracije Bajdena. Ovo je katastrofa i moramo smesta naći izlaz za Sjedinjene Države - napisao je Flin na mreži Iks.

Komentarišući objavu Flina, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik predsednika Rusije Kiril Dmitrijev ocenio je da su se „lažni bajdenovski narativi srušili“.

Ujedno je ukazao i na to da Vašington mora da se vrati realističnom dijalogu i traženju mirnog rešenja uz uvažavanje interesa Rusije. 

(Sputnjik)

Tenis
Fudbal
