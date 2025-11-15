UKRAJINSKA VOJSKA SE HITNO POVLAČI: Izdato udarno naređenje, odmah slati jedinice na ovu liniju
UKRAJINSKA vojna komanda povukla je jedinice iz sela Novovasilivske u Zaporoškoj oblasti kako bi se premestile "na jače linije odbrane".
"Nakon pregrupisanja borbenih formacija i rekonfiguracije linije kontakta radi očuvanja života vojnika, naše jedinice su povučene iz naselja Novovasilivsko radi premeštanja na jače odbrambene linije", navela je Ukrajinska vojna komanda.
U Zaporoškoj oblasti i na jugu Dnjepropetrovske oblasti, Rusi nisu smanjili intenzitet napada, već nastavljaju napade na ukrajinske položaje i pokušaje da se infiltriraju duboko u odbranu.
Ukrajinske snage su saopštile da su mere za blokiranje ruskog napredovanja u toku.
(Ukrajinska pravda)
Preporučujemo
OBOREN REKORD U UKRAJINI: Nećete verovati sa koliko metara je ruski dron pogodio metu
15. 11. 2025. u 13:14
TEŠKE VESTI ZA KIJEV: Rusi izveli napade na kampove za obuku ukrajinske vojske
14. 11. 2025. u 14:59
STIGLO VELIKO UPOZORENjE: Oni su sledeća meta Rusije u Evropi?
14. 11. 2025. u 11:20
POSLE VUČIĆA STIŽE ZELENSKI: Makron prima ukrajinskog predsednika u Parizu
14. 11. 2025. u 11:09
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)