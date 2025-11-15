Svet

UKRAJINSKA VOJSKA SE HITNO POVLAČI: Izdato udarno naređenje, odmah slati jedinice na ovu liniju

В.Н.

15. 11. 2025. u 14:27

UKRAJINSKA vojna komanda povukla je jedinice iz sela Novovasilivske u Zaporoškoj oblasti kako bi se premestile "na jače linije odbrane".

УКРАЈИНСКА ВОЈСКА СЕ ХИТНО ПОВЛАЧИ: Издато ударно наређење, одмах слати јединице на ову линију

Foto: Profimedia

"Nakon pregrupisanja borbenih formacija i rekonfiguracije linije kontakta radi očuvanja života  vojnika, naše jedinice su povučene iz naselja Novovasilivsko radi premeštanja na jače odbrambene linije", navela je Ukrajinska vojna komanda.

U Zaporoškoj oblasti i na jugu Dnjepropetrovske oblasti, Rusi nisu smanjili intenzitet napada, već nastavljaju napade na ukrajinske položaje i pokušaje da se infiltriraju duboko u odbranu.

Ukrajinske snage su saopštile da su mere za blokiranje ruskog napredovanja u toku.

(Ukrajinska pravda)

