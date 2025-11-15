Svet

OBOREN REKORD U UKRAJINI: Nećete verovati sa koliko metara je ruski dron pogodio metu

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

15. 11. 2025. u 13:14

OVAJ značajan domet je omogućen upotrebom dodatnih baterija i poboljšanog komunikacionog sistema na dronovima, objasnili su iz ruske odbrambene industrije

ОБОРЕН РЕКОРД У УКРАЈИНИ: Нећете веровати са колико метара је руски дрон погодио мету

Foto: Profimedia/Ilustracija/liveuamap

FPV dron "bumerang" postavio je rekord, pogodivši metu Oružanih snaga Ukrajine na udaljenosti od 57 kilometara, rekao je izvor iz ruske odbrambene industrije agenciji TASS.

"U zoni Specijalne vojne operacije je postavljen je rekord najdužeg dometa FPV drona koji koriste ruske trupe. Dron 'bumerang' je pogodio ukrajinsku metu na udaljenosti od 57 kilometara. Ovaj značajan domet je omogućen našim novim rešenjem – upotrebom dodatnih baterija i poboljšanog komunikacionog sistema na dronovima", rekao je izvor.

Prema njegovim rečima, ovo rešenje tek počinje da se primenjuje u zoni SVO, a "bumeranzi" sa dodatnim baterijama su raspoređeni posadama bespilotnih letelica.

Ranije je objavljeno da linija dronova 'bumerang' uključuje 'bumerang 10' sa termovizijskom kamerom, 'bumerang 10' sa automatskim sistemom za držanje mete i termovizijskom kamerom, i 'bumerang 10' sa komunikacijom pomoću optičkih vlakana.

(RT Balkan)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MI SMO USPAVANI DIV, DRUGO MESTO NA TABELI NIJE OPCIJA! Prvo obraćanje novog trenera Partizana od kad je stigao u klub

"MI SMO USPAVANI DIV, DRUGO MESTO NA TABELI NIJE OPCIJA!" Prvo obraćanje novog trenera Partizana od kad je stigao u klub