OBOREN REKORD U UKRAJINI: Nećete verovati sa koliko metara je ruski dron pogodio metu
OVAJ značajan domet je omogućen upotrebom dodatnih baterija i poboljšanog komunikacionog sistema na dronovima, objasnili su iz ruske odbrambene industrije
FPV dron "bumerang" postavio je rekord, pogodivši metu Oružanih snaga Ukrajine na udaljenosti od 57 kilometara, rekao je izvor iz ruske odbrambene industrije agenciji TASS.
"U zoni Specijalne vojne operacije je postavljen je rekord najdužeg dometa FPV drona koji koriste ruske trupe. Dron 'bumerang' je pogodio ukrajinsku metu na udaljenosti od 57 kilometara. Ovaj značajan domet je omogućen našim novim rešenjem – upotrebom dodatnih baterija i poboljšanog komunikacionog sistema na dronovima", rekao je izvor.
Prema njegovim rečima, ovo rešenje tek počinje da se primenjuje u zoni SVO, a "bumeranzi" sa dodatnim baterijama su raspoređeni posadama bespilotnih letelica.
Ranije je objavljeno da linija dronova 'bumerang' uključuje 'bumerang 10' sa termovizijskom kamerom, 'bumerang 10' sa automatskim sistemom za držanje mete i termovizijskom kamerom, i 'bumerang 10' sa komunikacijom pomoću optičkih vlakana.
(RT Balkan)
