PREMIJER SLOVAČKE: Nikada neću podržati plan EU da se Kijevu obezbede milijarde evra za rat
SLOVAČKI premijer Robert Fico je izjavio da se nikada neće složiti sa planom Evropske unije za izdvajanje 140 milijardi evra za Kijev jer će to produžiti sukob na još dve godine.
-Nikada, nikada se neću saglasiti sa planom da se izdvoji 140 milijardi evra za Ukrajinu, jer to je još dve godine ubijanja, rekao je on tokom obilaska srednje škole u gradu Poprad.
Fico je dodao da EU radi na planu pokrivanja vojnih rashoda Kijeva za period 2026-2027.
-Odbijam učešće Slovačke u bilo kojoj finansijskoj šemi koja će obezbediti Ukrajini 140 milijardi za rat u naredne dve godine. Ne želim rat, hoću da se rat završi, rekao je premijer Slovačke.
Evropska unija pokušava da obezbedi saglasnost članica za korišćenje ruskih aktiva za finansiranje Kijeva, a trenutno se radi o sumi od 140 milijardi evra.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
MEDVEDEV: Ukrajinski sukob najkrvaviji u 21. veku
14. 11. 2025. u 20:02
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)