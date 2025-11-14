ORBAN PRESAVIJA TABAK: Mađarski premijer najavio tužbu protiv EU
MAĐARSKI premijer Viktor Orban najavio je da će Mađarska tužiti Evropsku uniju zbog odluke o zabrani uvoza ruskog gasa.
Budimpešta je preduzela ovaj korak jer smatra da je odluka Unije nezakonita i suprotna evropskim vrednostima.
- Ne prihvatamo ovo očigledno nezakonito rešenje koje je suprotno evropskim vrednostima - rekao je Orban u nedeljnoj radio emisiji „Obraćamo se Evropskom sudu pravde.“
U oktobru se Savet EU složio da postepeno eliminiše uvoz ruskih energenata do kraja 2027. godine. Odluka je usvojena kvalifikovanom većinom, a jedine države članice koje su joj se usprotivile bile su Mađarska i Slovačka.
Obe zemlje ostaju u velikoj meri zavisne od uvoza ruske nafte i gasa, a njihovi lideri su više puta opstruirali pomoć EU Ukrajini i sankcije protiv Moskve. S druge strane, izvoz energije je ključni izvor prihoda za ruski budžet, koji direktno finansira rat u Ukrajini.
