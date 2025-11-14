MAJKA I DVOJE DECE PREMINULI OD TROVANJA HRANOM: Jeli su popularno jelo - tragedija u Turskoj (FOTO)

MAJKA i njeno dvoje dece (3 i 6 godina) iz Nemačke preminuli su od posledica trovanja hranom u popularnoj turističkoj oblasti Istanbula, dok je otac u kritičnom stanju na intenzivnoj nezi, a ministar pravde Turske Jilmaz Tunč saopštio je danas da su četiri osobe uhapšene u okviru istrage o trovanju.

Foto: Printskrin/Jutjub/ CNN TÜRK

Lokalni mediji naveli su da su uzrok trovanja dagnje i punjeni krompiri, popularna ulična hrana, koja se jede u turističkom okrugu Ortakoj, na evropskoj strani Bosfora.

Televizijski kanal NTV, pozivajući se na "policijsku istragu", objavio je da je porodica poreklom iz Nemačke i da je bila na odmoru u Turskoj.

- U okviru istrage, uzeti su uzorci sa mesta gde je porodica jela, a uhapšene su četiri osobe. Svi uzorci su poslati na analizu u Forenzički institut kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti - naveo je Tunč na platformi Iks.

Autopsija dvoje preminule dece, šestogodišnjeg Kadira Muhameta i trogodišnje Masal završena je, a preliminarni nalazi pokazuju da su deca imala modrice na kolenima i promene na sluzokoži želuca, ali nije pronađen nijedan očigledan patološki uzrok smrti.

İstanbul’da Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada, yemek satıcılarının sabıkaları ortaya çıktı.



Anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) hayatını kaybetti; baba Servet Böcek yoğun bakımda tedavi görüyor.



Aile, İstanbul’a geldikten sonra Ortaköy’de… pic.twitter.com/W2abjt1cYn — gdh (@gundemedairhs) November 14, 2025

Uzeti su i toksikološki, mikrobni i histopatološki uzorci koji će biti analizirani kako bi se ustanovio tačan uzrok smrti.

Porodica je 9. novembra doputovala iz Nemačke u Istanbul, a 11. novembra su konzumirali hranu od uličnog prodavca u četvrti Ortakoj, kao i obrok u restoranu.

Restoran u kojem je porodica navodno ručala je zatvoren, prenose turski mediji.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje