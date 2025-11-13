MERC APLOVAO NA ZELENSKOG: Ukrajinski mladići da ostanu u svojoj zemlji, gde su potrebni
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je danas ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da osigura da mladići iz Ukrajine ne dolaze u Nemačku u velikom broju kao izbeglice, navodeći da su "potrebni" u Ukrajini.
Tokom telefonskog razgovora, Merc je sa Zelenskim razgovarao i o energetskom skandalu koji je zahvatio ukrajinsku vladu, prenosi danas Rojters.
Merc je kazao i da nemačka vlada planira da prilagodi beneficije koje se daju ukrajinskim izbeglicama tako da "podsticaji za rad nadmašuju podsticaje za ostanak u sistemu socijalne pomoći".
Zemlje Evropske unije su u septembru zabeležile 79.205 ukrajinskih izbeglica, što je najveći mesečni broj od avgusta 2023. godine, prema podacima Evrostata. Do povećanja broja izbeglica došlo je nakon odluke Ukrajine u avgustu 2025. godine da muškarcima od 18 do 22 godine dozvoli pravo slobodnog prelaska granice. Više od 1,2 miliona ukrajinskih izbeglica, ili 28,3 odsto od ukupnog broja izbeglica u EU, trenutno je smešteno u Nemačkoj, navelo je Evrostat.
