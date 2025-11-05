UKRAJINSKA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA UPOZORAVA: Ruske bombe koje sada imaju domet 200 km sadrže zapadnu opremu: Prvi udari u blizini Černigova

RUSKA vojska je bacila svoju prvu vođenu avionsku bombu FAB na naselje Korop u Černigovskoj oblasti, koje se nalazi 70 kilometara od granice.

Foto: Profimedia

Seosko veće Koropa je ovo objavilo na svojoj Fejsbuk stranici.

-Eksplozija je bila razorna! Pala je između dva sela. U jednom od sela je nestalo struje. Još uvek nema izveštaja o šteti ili povređenima, prokomentarisao je gradonačelnik Vladimir Kunicin.

Foto ctrana.media/Facebook

Informaciju je potvrdio i Aleksandar Seliverstov, šef državne administracije Novgorod-Severskog okruga.

Prema kanalima za praćenje, avionska bomba je preletela celu Sumsku oblast iz ruske Kurske oblasti.

Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine, kao odgovor na zahtev ukrajinskih medija, ranije je upozorila da bi Rusi mogli da počnu da koriste FAB-ove dugog dometa za napade na ciljeve u ukrajinskoj pozadini.

Domet ovih bombi je do 200 km, što omogućava ruskim avionima da ih lansiraju van dometa ukrajinske protivvazdušne odbrane.

Foto: Profimedia

Ova municija prvenstveno koristi kinesku tehnologiju, ali ruske visoko-eksplozivne avionske bombe „Kometa“, kojima su opremljeni svi modeli FAB-ova, sadrže elektronske komponente koje proizvode američke i švajcarske kompanije.

Foto ctrana.media/GUR

Fotografija odgovora Glavne obaveštajne uprave na pitanje novinara o ruskim udarima FAB-ovima dugog dometa.

Ranije su mediji objavili da je Kamenskoje napadnuto od strane ruskih FAB-ova prvi put od početka rata.

Rat u Ukrajini se nastavlja 1.349. dan. Pratimo najnovije vesti od ponedeljka, 3. novembra 2025. godine, u ažuriranom onlajn fidu.

Dan ranije, ukrajinski vojni Telegram kanal „Dip Stejt“ izvestio je o napredovanju ruske vojske u Pokrovsku, Donjecka oblast, gde je zona ruske kontrole već stigla do centra grada, kao i u Dnjepropetrovskoj i Harkovskoj oblasti.

