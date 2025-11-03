BIVŠI ŠEF DIPLOMATIJE ŠVEDSKE: Sve ukazuje na to da će Donald Tramp napasti

BIVŠI ministar spoljnih poslova Švedske Karl Bilt izjavio je danas da očekuje američke napade na Venecuelu.

Foto: Tanjug

- Sve ukazuje na to da će američki predsednik Donald Tramp izvršiti napade unutar Venecuele. Ovlastio je CIA da sprovede neku vrstu operacije, tako da je verovatno nešto već u toku. Ozbiljna situacija i kriza, ali nadamo se da je geografski ograničena na karipsko područje - rekao je on, prenosi švedski javni servis SVT.

On je dodao da veruje da bi napad na Venecuelu mogao da bude Trampov sledeći potez, iako je napomenuo da je teško predvideti akcije predsednika SAD.

- Ne mislim da će pokrenuti veliku invaziju, ne usuđuje se, bilo bi previše teško. Ali sasvim očigledno, iz domaćih političkih i drugih razloga, on će preduzeti akciju protiv Venecuele, a onda ćemo videti kakve će biti posledice - ocenio je švedski političar.

Poslednjih nedelja, Sjedinjene Američke Države su više puta koristile vojne snage da unište brodove u Karipskom moru koji su navodno prevozili drogu.

Vlasti navode da se takve operacije sprovode radi borbe protiv transnacionalnog kriminala i trgovine drogom. Ovo je značajno zateglo odnose između Karakasa i Vašingtona.

Bela kuća je ovlastila CIA da sprovodi tajne operacije kako bi destabilizovala vladu Nikolasa Madura, a američki državni tužilac Pamela Bondi objavila je nagradu od 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

Tužilaštvo SAD tvrdi da venecuelanski predsednik "koristi terorističke organizacije za šverc droge u Sjedinjene Američke Države".