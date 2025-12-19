AMERIČKA VOJSKA UDARILA NA ISIS U SIRIJI Hitno se oglasio Hegset: "To nije početak rata – to je deklaracija osvete"
Američka vojska je danas pokrenula napade na mete ISIS-a u Siriji, navodi se u saopštenju koje je ministar odbrane Pit Hegset objavio na društvenim mrežama.
"To nije početak rata – to je deklaracija osvete. Sjedinjene Američke Države, pod liderstvom predsednika Donalda Trampa, nikada neće oklevati i nikada neće popustiti u odbrani našeg naroda", poručio je Hegset na platformi Iks, nakon što su tri američka državljanina poginula u napadima 13. decembra povezanim sa Islamskom državom, prenosi Asošiejted pres.
Dva pripadnika američke vojske i jedan američki civil koji je radio kao prevodilac ubijeni su nakon što je u sirijskom gradu Palmiri otvorena vatra na američke i sirijske snage tokom misije u centralnom delu Sirije, saopštili su američki vojni zvaničnici.
Prema njegovim rečima, misija je bila u okviru tekućih operacija protiv terorističke organizacije Islamske države (ISIS).
Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je napad bio rezultat zasede "usamljenog napadača ISIS-a" u Siriji i da je napadač ubijen.
(Tanjug)
