AMERIČKA VOJSKA UDARILA NA ISIS U SIRIJI Hitno se oglasio Hegset: "To nije početak rata – to je deklaracija osvete"

Američka vojska je danas pokrenula napade na mete ISIS-a u Siriji, navodi se u saopštenju koje je ministar odbrane Pit Hegset objavio na društvenim mrežama.

Foto: Profimedia

"To nije početak rata – to je deklaracija osvete. Sjedinjene Američke Države, pod liderstvom predsednika Donalda Trampa, nikada neće oklevati i nikada neće popustiti u odbrani našeg naroda", poručio je Hegset na platformi Iks, nakon što su tri američka državljanina poginula u napadima 13. decembra povezanim sa Islamskom državom, prenosi Asošiejted pres.

Dva pripadnika američke vojske i jedan američki civil koji je radio kao prevodilac ubijeni su nakon što je u sirijskom gradu Palmiri otvorena vatra na američke i sirijske snage tokom misije u centralnom delu Sirije, saopštili su američki vojni zvaničnici.



Portparol Pentagona Šon Parnel naveo je na mreži X da se napad dogodio tokom "sastanka sa ključnim lokalnim liderima", dodajući da su u incidentu ranjena još tri pripadnika američkih snaga, prenosi CBS News.

Prema njegovim rečima, misija je bila u okviru tekućih operacija protiv terorističke organizacije Islamske države (ISIS).

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je napad bio rezultat zasede "usamljenog napadača ISIS-a" u Siriji i da je napadač ubijen.



(Tanjug)