UJUTRO MAGLOVITO I OBLAČNO, TOKOM DANA PRETEŽNO SUNČANO: Vremenska prognoza za subotu, 20.12.2025

Ujutro i pre podne na zapadu Vojvodine, zapadu i istoku Srbije, kao i po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati tokom celog dana, navodi RHMZ.

Foto: Tanjug

U ostalim krajevima pretežno sunčano, naročito na visokim planinama.

U većem delu dana slab promenljiv vetar, u košavskom području slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni.

Najniža temperatura biće od minus tri do pet stepeni, najviša od pet do deset, u mestima sa dužim zadržavanjem magle biće hladnije s temperaturom oko dva stepena.

Uveče i tokom noći u većini krajeva očekuje se niska oblačnost i magla.

Vreme u Beogradu

U Beogradu ujutro i pre podne u nižim delovima grada magla i niska oblačnost, posle podne kratkotrajno razvedravanje.

Vetar slab, istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura od dva do pet stepeni, najviša oko osam.

Uveče i tokom noći ponovo će uslediti niska oblačnost i magla.

Vreme narednih dana

U nedelju i ponedeljak u većem delu Srbije biće oblačno i maglovito, na istoku Srbije ponegde sa sipećom kišom, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije očekuje se pretežno sunčano vreme.

U utorak se magla i niska oblačnost očekuju uglavnom u Timočkoj Krajini, na zapadu zemlje i po kotlinama jugozapadne i južne Srbije.

U sredu će uslediti naoblačenje s kišom koje će zahvatiti ujutro jugozapadne, a zatim i ostale krajeve, na planinama će kratkotrajno padati i sneg, dok će od četvrtka padavine biti ređa pojava, a temperatura u manjem padu.

Sledeće sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni jugoistočni vetar.