ĐURICA U SVOM STILU: "Ko nema u vugla, mora da gugla"

ТИП редакција

20. 12. 2025. u 06:40

"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.

ЂУРИЦА У СВОМ СТИЛУ: Ко нема у вугла, мора да гугла

FOTO: Arhiva novosti

Kao što mnogi već znaju, list "Tip" se na kioscima može pronaći svakog petka već pune 22 godine, a tu je i sajt na kome svakodnevno možete pročitati predloge tiketa, analize mečeva i tipove asova.

Na voditeljskoj poziciji je Milan Đurica - najstariji tipster i čovek čije se prognoze nalaze u svim brojevima Tipa počev od prvog izdanja koje je ugledalo svetlost dana 11. januara sada već daleke 2002. godine.

U najnovijoj epizodi Đurica je bio posebno inspirisan što se da videti po naslovu i apsolutno je vredi pogledati.

UŽIVAJTE!

