KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar.
SRBIJA 1
18.00 IMT - PARTIZAN 2 (1,57 na 1,50)
BELGIJA 2
16.00 RF BORAN - BRIŽ U23 1 (sa 2,10 na 1,75)
20.00 VAS. BEVEREN - BERŠOT 1 (sa 2,00 na 1,87)
ITALIJA 2
15.00 FROZINONE - SPECIJA 1 (sa 2,05 na 1,90)
ŠVAJCARSKA 1
18.00 SION - VINTERTUR 1 (sa 1,58 na 1,48)
