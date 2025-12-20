TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ove subote

Ivan Dobrilović

20. 12. 2025. u 06:00

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и ове суботе

FOTO: Ata images

SRBIJA 1

18.00 IMT - PARTIZAN 2 (1,57 na 1,50)

BELGIJA 2

16.00 RF BORAN - BRIŽ U23 1 (sa 2,10 na 1,75)

20.00 VAS. BEVEREN - BERŠOT 1 (sa 2,00 na 1,87)

ITALIJA 2

15.00 FROZINONE - SPECIJA 1 (sa 2,05 na 1,90)

ŠVAJCARSKA 1

18.00 SION - VINTERTUR 1 (sa 1,58 na 1,48)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete

DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete