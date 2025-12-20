Tip Asova

MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Kilmarnok se čupa

Žarko Urošević

20. 12. 2025. u 06:20

* Trener u Seltiku, tipuje parove prvenstva Škotske

Ilustracija

MOJ TIP

subota, 

Dandi J. - Hibernijan 3+

KILMARNOK – FOLKIRK 1

MADERVEL – FK DANDI 1

St. Miren – Livingston X

nedelja, 

Harts – Rendžers 2

Seltik – Aberdin GG&3+

Kilmarnok je imao težak raspored. Bodove nije mogao da uzme na svom terenu protiv favorita Rendžersa, kao ni na gostovanju Aberdinu. U narednom duelu, sa jednim od konkurenata za opstanak, očekujem da igru podredi samo rezultatu i konačno trijumfuje.

Domaći teren trebalo bi još i Madervelu da donese prevagu

u duelu sa Dandijem.

