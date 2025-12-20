MIODRAG KRIVOKAPIĆ: Kilmarnok se čupa
* Trener u Seltiku, tipuje parove prvenstva Škotske
MOJ TIP
subota,
Dandi J. - Hibernijan 3+
KILMARNOK – FOLKIRK 1
MADERVEL – FK DANDI 1
St. Miren – Livingston X
nedelja,
Harts – Rendžers 2
Seltik – Aberdin GG&3+
Kilmarnok je imao težak raspored. Bodove nije mogao da uzme na svom terenu protiv favorita Rendžersa, kao ni na gostovanju Aberdinu. U narednom duelu, sa jednim od konkurenata za opstanak, očekujem da igru podredi samo rezultatu i konačno trijumfuje.
Domaći teren trebalo bi još i Madervelu da donese prevagu
u duelu sa Dandijem.
