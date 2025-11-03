PREDSEDNIK Vojnog komiteta NATO-a Đuzepe Kavo Dragone. Foto: Generalštab Oružanih snaga Ukrajine

Rat u Ukrajini je došao do operativne pat pozicije. Sada je došlo vreme za pregovore.



Prema rečima admirala, trenutno postoji „beskorisno gubljenje ljudskih života“.

-Oni (Rusi - prim. aut.) neće dobiti prijateljsku ili marionetsku vladu (u Ukrajini - prim. aut.), kao u Belorusiji. Alijansa će stajati uz Ukrajinu do dana kada dođe mir, rekao je Dragone.

Istovremeno, admiral je takođe naglasio važnost toga da Evropa preuzme kontrolu nad sopstvenom odbranom. Napomenuo je da je prioritet NATO-a protivvazdušna odbrana, a „zid dronova“ bi mogao biti stvoren na istočnim granicama bloka u narednim mesecima.

Podsećanja radi, bivši vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine i ambasador Ukrajine u Ujedinjenom Kraljevstvu Valerij Zalužni govorio je o zastoju u ratu još na proleće. Verovao je da je do zastoja došlo zato što su nove tehnologije učinile staro oružje i tradicionalne operativne taktike neefikasnim.

A leta 2024. godine, pod vođstvom Džoa Bajdena, Pentagon je izjavio da rat u Ukrajini ide ka zastoju. Pentagon je primetio da ni Kijev ni Moskva nemaju dovoljno vojnih resursa za sprovođenje ofanzivnih operacija velikih razmera.

