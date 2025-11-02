STIŽE POMOĆ SUDANU: Katar hitno poslao pakete u Al Dabah

KATAR je uputio hitnu humanitarnu pomoć u Al Dabah, grad na severu Republike Sudan, piše Golf Tajms.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, pomoć dolazi kao deo čvrste posvećenosti podršci Katara sudanskom narodu, posebno u uslovima teške humanitarne krize kojoj su izloženi civili, što uključuje ozbiljan nedostatak hrane i sve veću potrebu za osnovnim životnim namirnicama.

Katarski fond za razvoj i Katarska dobrotvorna organizacija su obezbedili oko 3000 paketa hrane, 1650 šatora za izbeglice i druge osnovne potrepštine u cilju podrške raseljenim licima iz Al Fašira i okolnih područja.

Očekuje se da će pomoć koristiti više od 50 000 ljudi kao i da će se uspostaviti poseban kamp za katarsku pomoć pod nazivom "Katar Al Kair".