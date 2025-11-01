Svet

TRAMPOV ROK ISTEKAO: Obrt i veliki problem na Bliskom istoku

Novosti online

01. 11. 2025. u 18:58

TRI tela koja je Izraelu predao palestinski pokret Hamas nisu ostaci izraelskih talaca, javlja državna televizija Kan, pozivajući se na izvor.

ТРАМПОВ РОК ИСТЕКАО: Обрт и велики проблем на Блиском истоку

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

- Crveni krst je sinoć objavio da su tri tela prevezena u Izrael, ali je verovatnoća da su to taoci procenjena kao mala - navodi se u saopštenju.

Američki predsednik Donald Tramp dao je Hamasu 48 sati da vrati tela talaca 25. oktobra.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens nazvao je razoružavanje palestinskog pokreta teškim zadatkom .

Dana 28. oktobra postalo je objavljeno da je Hamas odložio prenos tela taoca zbog kršenja primirja od strane Izraela.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PIJAN DIVLJAO PO PUTU: Priveden vozač BMW X5
Svet

0 1

PIJAN DIVLJAO PO PUTU: Priveden vozač BMW X5

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, presretačem su zaustavili pedesetpetogodišnjeg Lj. J. koji se sinoć, oko 23 časa u Zemunu, upravljajući vozilom „BMW X5“ kretao brzinom od 159,6 kilometara na čas, na delu motoputa gde je brzina ograničena na 100 kilometara na čas.

01. 11. 2025. u 19:29

Politika
Tenis
Fudbal
TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici

TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici