TRAMPOV ROK ISTEKAO: Obrt i veliki problem na Bliskom istoku
TRI tela koja je Izraelu predao palestinski pokret Hamas nisu ostaci izraelskih talaca, javlja državna televizija Kan, pozivajući se na izvor.
- Crveni krst je sinoć objavio da su tri tela prevezena u Izrael, ali je verovatnoća da su to taoci procenjena kao mala - navodi se u saopštenju.
Američki predsednik Donald Tramp dao je Hamasu 48 sati da vrati tela talaca 25. oktobra.
Potpredsednik SAD Džej Di Vens nazvao je razoružavanje palestinskog pokreta teškim zadatkom .
Dana 28. oktobra postalo je objavljeno da je Hamas odložio prenos tela taoca zbog kršenja primirja od strane Izraela.
Preporučujemo
ERDOGAN PORUČIO: Turska je spremna da učini sve da pomogne Gazi da se oporavi
31. 10. 2025. u 23:45
OTKRIVENI TAJNI DETALjI SPORAZUMA Zapadni mediji: Pravila Gugla i Amazona ne važe za Izrael
30. 10. 2025. u 21:20
IZVESTITELjKA UN OPTUŽILA 63 ZEMLjE UKLjUČUJUĆI SAD: Za saučesništvo u genocidu u Gazi
30. 10. 2025. u 16:37
SVE ODLETE U VAZDUH: Najnoviji snimak sa ratišta (VIDEO)
29. 10. 2025. u 17:12
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"TO NIJE GLUPOST, TO JE DNO!" Karleuša oštro o Cecinom potezu u Severnoj Makedoniji
PEVAČICA Jelena Karleuša oglasila se povodom postupka koleginice Svetlane Cece Ražnatović na koncertu u Severnoj Makedoniji.
01. 11. 2025. u 13:31
Komentari (0)