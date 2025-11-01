TRAMPOV ROK ISTEKAO: Obrt i veliki problem na Bliskom istoku

TRI tela koja je Izraelu predao palestinski pokret Hamas nisu ostaci izraelskih talaca, javlja državna televizija Kan, pozivajući se na izvor.

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

- Crveni krst je sinoć objavio da su tri tela prevezena u Izrael, ali je verovatnoća da su to taoci procenjena kao mala - navodi se u saopštenju.

Američki predsednik Donald Tramp dao je Hamasu 48 sati da vrati tela talaca 25. oktobra.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens nazvao je razoružavanje palestinskog pokreta teškim zadatkom .

Dana 28. oktobra postalo je objavljeno da je Hamas odložio prenos tela taoca zbog kršenja primirja od strane Izraela.