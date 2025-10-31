AMERIČKI MEDIJI: SAD će trebati godine i milioni dolara da se pripreme za nuklearna testiranja

SJEDINjENIM Američkim Državama trebaće godine i milioni dolara da se pripreme za nuklearna testiranja, objavio je list „Vašington post“.

Foto: Printskrin

Štaviše, SAD su „izgubile iskustvo u fizičkim testiranjima“, jer ih nisu sprovele više od trideset godina, naglašava se u članku.

U tekstu se navodi da sam poligon za testiranje, takođe, zahteva kapitalni remont.

-Stručnjaci koji su ga nedavno posetili opisali su opremu tamo kao “gomilu rđe“, ističe list.

Još jedan problem, prema „Vašington postu“, jeste to što su mnogi zaposleni na poligonu otpušteni kao deo smanjenja koje je sprovelo Odeljenje za efikasnost Ilona Maska ili su prinudno otpušteni zbog obustave rada vlade.

Ranije danas, šef Pentagona Pit Hegset izjavio je da je odluka američkog predsednika Donalda Trampa da započne testiranje nuklearnog oružja uzvratna reakcija, koja će doprineti nuklearnom odvraćanju, prenosi „Figaro“.

„Verovatnoća nuklearnog sukoba se smanjuje ako znate koji (arsenal) imate i ako ste sigurni da on ispravno funkcioniše“, ocenio je zvaničnik.

Pored ovoga, „Volstrit džornal“ danas je objavio da je kompanija Ilona Maska Spejs Iks spremna da potpiše ugovor od 2 milijarde dolara sa Pentagonom za isporuku satelita.

Sredstva će biti iskorišćena za proizvodnju satelita za Trampov projekat „Zlatna kupola“.

Nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin objavio da je Rusija uspešno testirala podvodni bespilotni dron „posejdon" na nuklearni pogon, koji premašuje snagu „sarmata", kao i raketu „burevesnik", američki lider Donald Tramp izjavio je da će SAD ponovo pokrenuti testiranja nuklearnog oružja, nakon pauze od tri decenije, i da je "zbog programa testiranja drugih zemalja", naložio Ministarstvu rata da počne sa testiranjem američkog nuklearnog oružja "na ravnopravnoj osnovi".

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć