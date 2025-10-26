PARIŽANI OTROVANI ZABRANJENIM INSEKTICITOM: BSPP intervenisala, oglasila se i policija

ČETVORO ljudi hospitalizovano je sa umerenim simptomima trovanja nakon što su korisili insekticid koji je zabranjen za prodaju u Francuskoj, saopštila je policija.

unsplash

Incident se dogodio danas poslepodne u 9. arondismanu Pariza, nakon što su žrtve koristile proizvod tipa "SNIPER 1000", koji se obično koristi za eliminaciju stenica, ali je zabranjen u Francuskoj od 2013. godine, prenosi Figaro.

Pariska vatrogasna brigada (BSPP) intervenisala je nakon što je upotreba proizvoda izazvala trovanje.

Žrtve su imale simptome trovanja, uključujući respiratorne, očne i neurološke poremećaje, koji su karakteristični za ovaj proizvod.

Iako je upotreba ovog insekticida ilegalna, još uvek je relativno lako da se nabavi, posebno na bazarima i u manjim prodavnicama, uprkos zaplenama koje su obavile vlasti.

Direkcija za konkurenciju, potrošnju i suzbijanje prevara (DGCCRF) precizirala je da je "SNIPER 1000" smrtonosan ako se udiše i toksičan pri kontaktu sa kožom ili prilikom gutanja.

Prema informacijama policije, od početka 2025. godine, pariski vatrogasci su imali 24 intervencije povezane sa ovim proizvodom, dok je tokom 2024. godine bilo osam intervencija.

Iako zabranjen, proizvod je i dalje popularan zbog svoje efikasnosti u eliminaciji stenica i bubašvaba.

Tokom 2024. godine zaplenjeno je više od 2.000 bočica, uglavnom u prtljagu putnika koji su dolazili na pariski aerodrom Šarl de Gol.

Nema prijavljenih smrtnih slučajeva zbog ovog incidenta.

