EMIRATI PREDALI TEHNOLOGIJU PEKINGU: Kako su kineski avioni dobili prednost nad američkim?

AMERIČKE obaveštajne službe došle su 2022. godine do saznanja da su Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) kineskoj kompaniji Huavej predali tehnologiju koja je, prema procenama Vašingtona, pomogla Kini da unapredi domet svojih raketa, čime su kineski borbeni avioni dobili prednost nad američkim, saznaje Fajnešal Tajms (FT) iz obaveštajnih izvora.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Prema izvorima upoznatim s podacima iz perioda administracije bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena, tehnologija je navodno predata Kini preko grupe G42, vodeće kompanije UAE za razvoj veštačke inteligencije.

Dvoje sagovornika navelo je da se tehnologija odnosila na rakete tipa PL-15 i PL-17, koje je Kina modernizovala za svoje borbene avione.

Kompanija G42, čiji su akcionari Microsoft, Silver Lake i državni investicioni fond Mubadala, odbacila je tvrdnje SAD, ocenjujući ih kao "ažne i klevetničke optužbe sumnjivih motiva".

Prema saznanjima FT-a, američke službe su u isto vreme primetile šire naznake da UAE, dugogodišnji saveznik SAD na Bliskom istoku, sve više jača veze s Kinom.

- Obaveštajni podaci su bili alarmantni. G42 i UAE klizili su ka kineskoj orbiti - izjavio je bivši američki zvaničnik.

Ove informacije izazvale su raspravu u Vašingtonu o budućim odnosima s Abu Dabijem i mogućem uslovljavanju saradnje u oblasti veštačke inteligencije prestankom bilo kakvih veza sa Kinom.

G42, kojim predsedava savetnik za nacionalnu bezbednost UAE šeik Tahnun bin Zajed al-Nahjan, bavi se geoinformacionim, aeronautičkim i satelitskim tehnologijama.

Prema navodima izvora, sporna tehnologija odnosila se na softver za optimizaciju leta raketa.

FT, međutim, navodi da nema dokaza da je razmena tehnologije prekršila bilo koji zakon, niti da je G42 bila svesna njene upotrebe u kineskom vojnom programu.

Kako dalje navodi britanski list, Bela kuća je početkom 2023. godine razmatrala da G42 stavi na listu entiteta s ograničenim pristupom američkoj tehnologiji.

Potom su visoki američki zvaničnici posetili Abu Dabi i poručili da UAE mora da bira između saradnje sa SAD ili Kinom u oblasti veštačke inteligencije.

Nakon višemesečnih razgovora, UAE su pristale da uklone Huavej opremu iz svojih data centara, a G42 je krajem 2023. objavila da raskida veze s kineskim kompanijama kako bi se usredsredila na saradnju s američkim partnerima.

Kompanija G42 ponovila je da "nikada nije prosledila Huaveju niti kineskoj vojsci bilo kakvu zaštićenu tehnologiju", dok je Huvaej ocenio navode kao "potpuno neistinite".

(Tanjug)