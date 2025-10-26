PENTAGON U PROBLEMU: Amerika neće moći da isplati vojsku zbog blokade rada vlade

AMERIČKI ministar finansija Skot Besent izjavio je danas da će pripadnici vojske primiti svoje predstojeće plate, ali je upozorio da, ako se blokada rada vlade nastavi, Sjedinjene Američke Države neće moći da isplate pripadnike vojske od 15. novembra.

Foto AP

- Mislim da ćemo moći da ih isplatimo na početku novembra, ali od 15. novembra naši vojnici i pripadnici službe koji su spremni da rizikuju svoje živote neće moći da budu plaćeni - rekao je Besent za CBS, u intervjuu iz Kuala Lumpura u Maleziji, gde zajedno sa američkim predsednikom Donaldom Trampom učestvuje na samitu Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN).

Besent je rekao da su za nedostatak novca za isplatu plata za vojsku krivi demokratski lideri u Kongresu, za koje je rekao da su "zabrinuti zbog svojih preliminarnih izbora, a ne zbog američkog naroda".

Demokrate i republikanci su nedeljama u pat poziciji oko načina finansiranja vlade, jer su demokrate zahtevale produženje poreskih olakšica za zdravstveno osiguranje kao uslov za ponovno otvaranje vlade.

U međuvremenu, republikanci su jasno stavili do znanja da su spremni da razgovaraju o pitanju zdravstvene zaštite, ali tek kada se odblokira rad vlade, uprkos ponovljenim zahtevima demokrata za pregovore.

Blokada rada vlade SAD počela je 1. oktobra, na početku fiskalne 2026. godine, nakon što su demokrate u Senatu odbacile kratkoročni Zakon o finansiranju koji bi omogućio da savezna ministarstva ostanu otvorena do 21. novembra.

Demokrate odbijaju da daju podršku predlogu republikanaca za Zakon o finansiranju bez većih ustupaka, koji se pre svega odnose na zdravstvenu negu.