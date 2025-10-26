ŠOK U NJUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)

SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.

Dmitrijev je na svom Instagram nalogu objavio fotografije čokoladnih bombona sa Putinovim likom i citatima, koje je, kako je naveo, doneo na poklon sagovornicima u Njujorku.

Među porukama je i ona da Rusija "ne napušta svoje" i da se njene granice "nigde ne završavaju".

🇺🇸🇷🇺Dmitriev gave Americans a box of chocolates with quotes from a wise politician. It's a pity that for some reason they are in Russian, and not translated into English. In my opinion, one main quote is missing - we will get to heaven like martyrs, and they will just die. pic.twitter.com/3fk3hjSMKq — Black Diamond (@blackdiammon) October 25, 2025

- Nastavljamo dijalog Rusije i SAD - rekao je Dimitrijev u objavi. Mediji su objavili fotografiju na kojoj se vide i drugi natpisi na ovim bombonama, među kojima je i "Rusija je takva zemlja koja se ničega ne plaši".

Putinov glavni ekonomski izaslanik neočekivano je stigao u SAD na zvanične razgovore sa predstavnicima administracije američkog predsednika Donalda Trampa, nekoliko dana nakon što je Tramp uveo nove sankcije protiv Rusije.

"Sve preneto američkoj strani"

Informacijeo testiranju krstareće rakete Burevestnik na nuklearni pogon i neograničenog dometa, kao i o trenutnoj situaciji na frontu u Ukrajini, direktno su saopštene američkoj administraciji, izjavio je danas Dmitrijev.

- Već smo uspeli da prenesemo našim američkim kolegama informacije o sastanku predsednika Putina sa Generalštabom jutros, gde je predsednik obavešten da je 5.000 ukrajinskih vojnika opkoljeno kod Kupjanska, 5.500 kod Krasnoarmejska, i o uspešnom testiranju potpuno nove rakete na nuklearni pogon Burevestnik - rekao je Dmitrijev, a javlja Interfaks.

On je ocenio da je veoma važno da se ove informacije direktno saopšte rukovodstvu i ključnim ljudima u predsedničkoj administraciji Sjedinjenih Američkih Država.