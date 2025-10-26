TRAMP KATARSKOM EMIRU: Imate bezbedan Bliski istok i tako će ostati još dugo vremena

AMERIČKI predsednik Donald Tramp poručio je sinoć na sastanku sa katarskim emirom Tamimom bin Hamadom el Tanijem da sada ima bezbedan Bliski istok i da će tako ostati još dugo vremena.

Foto: Tanjug/AP photo

Tokom sastanka u američkom predsedničkom avionu koji je dopunjavao gorivo u Kataru na putu ka Maleziji Tramp je rekao da je El Tani jedan od velikih vladara sveta, ne samo Bliskog istoka, prenosi „Tajms of Izrael“.

- Njegova zemlja ga voli i poštuje. Ne znam šta je važnije, biti voljen ili poštovan? Da li imate neku preferenciju? Pošto imate i jedno i drugo, vi ste jedan od retkih - rekao je Tramp.

Foto: Tanjug/AP photo

Tramp je katarskom premijeru Mohamedu bin Abdulrahmanu bin Džasimu el Taniju, koji je prisustvovao sastanku, rekao da je on njegov prijatelj i prijatelj sveta.

Američki predsednik je rekao da je sa dvojicom katarskih lidera mnogo toga uradio zajedno, naročito u poslednjoj godini.

- Mir na Bliskom istoku, a oni su bili veoma veliki faktor u tome. Izražavamo vam zahvalnost, a vi trenutno imate bezbedan Bliski istok i održaćete ga takvim još dugo vremena - dodao je Tramp.

