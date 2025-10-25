ZELENSKI OBJAVIO ISTORIJSKI SPORAZUM: Stiže 150 najmodernijih aviona

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da Ukrajina očekuje da će dobiti do 150 švedskih borbenih aviona „Gripen“, a prve isporuke planirane su za narednu godinu.

Foto: Profimedia

"Istorijski" sporazum sa Švedskom

U svojoj objavi na Telegramu, Zelenski je istakao da će zajedno sa Švedskom Ukrajina značajno ojačati svoje borbeno vazduhoplovstvo, nazvavši sporazum „ambicioznim, ali neophodnim zadatkom“.

- Sada – istorijski korak: sporazum sa Švedskom o borbenim avionima "Gripen" – i to je dobar izbor. Računamo na 150 ovakvih aviona za Ukrajinu, a prvi bi trebalo da stignu već naredne godine - napisao je Zelenski.

On je dodao da su „Gripeni“ deo širih bezbednosnih garancija za Ukrajinu, kojima će se stvoriti ratno vazduhoplovstvo sposobno da u potpunosti zaštiti ukrajinsko nebo.

- Nikada do sada nije postojao tako veliki sporazum o borbenim avionima za Ukrajinu. Istorijsko dostignuće. Radimo na njegovoj potpunoj realizaciji. Hvala, Švedska - poručio je predsednik.

Švedska potvrdila početak proizvodnje

Premijer Švedske Ulf Kristerson nedavno je potvrdio da će Švedska prodati Ukrajini između 120 i 150 aviona „Gripen“ u okviru dugoročnog sporazuma koji će trajati od 10 do 15 godina.

Prema njegovim rečima, proizvodnja je već započeta.

Švedski ministar odbrane Pol Jonson dodao je da će deo letelica možda biti kupljen sredstvima dobijenim od zamrznute ruske imovine.

Najnovija verzija „Gripena“ - serija E

Prema podacima portala The War Zone, avioni serije E koje Ukrajina planira da nabavi predstavljaju najnoviju verziju švedskog višenamenskog lovca, koji je zvanično ušao u upotrebu švedskog vazduhoplovstva ove nedelje.

Proizvođač Saab opisuje „Gripen E“ kao letelicu „napravljenu za vazduhoplovstva koja razmišljaju unapred“, opremljenu najsavremenijim sistemima, senzorima i naoružanjem namenjenim za postizanje nadmoći u vazdušnim sukobima u složenim uslovima.

Upozorenje ukrajinske avijacije: Proces će biti spor

Portparol ukrajinskog vazduhoplovstva Jurij Ignat izjavio je 23. oktobra da Ukrajina ne treba da očekuje brzu isporuku aviona, navodeći da postoje „izuzetno složene tehničke i političke prepreke“.

Njegova izjava usledila je nakon potpisivanja pisma o namerama između Kijeva i Stokholma za izvoz 100 do 150 aviona „Gripen E“ u periodu od 10 do 15 godina.

Ignat je istakao da je nabavka borbenih aviona spor i složen proces, koji zahteva međuvladine sporazume, dodajući da „avioni nisu nešto što se može kupiti preko noći“.

Finansiranje i budućnost ukrajinskog vazduhoplovstva

Zelenski, koji je potpisao sporazum, priznao je da finansiranje ostaje ključno pitanje, ali je naglasio da je reč o istorijskom koraku u modernizaciji ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva.

Uprkos izazovima, Ignat je ocenio da je „Gripen“ pozitivan pravac za posleratnu obnovu ukrajinske avijacije, nazvavši ga „jednostavnijim za upotrebu“ i „značajnim korakom ka jačanju vazdušnih sposobnosti Ukrajine“.

Trenutno ukrajinsko vazduhoplovstvo koristi američke avione F-16, francuske Mirage 2000, kao i dva švedska aviona Saab 340 opremljena sistemom za rano upozoravanje i kontrolu (AEW&C).