Svet

TRAMP NA VELIKOJ AZIJSKOJ TURNEJI: Krenuo uz poruku - "Želeo bih da mi Si pomogne sa Putinom"

Марија Стевановић
Marija Stevanović

25. 10. 2025. u 07:50

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi želeo da Kina pomogne Vašingtonu u odnosima sa Rusijom.

ТРАМП НА ВЕЛИКОЈ АЗИЈСКОЈ ТУРНЕЈИ: Кренуо уз поруку - Желео бих да ми Си помогне са Путином

Foto: Profimedia

"Želeo bih da nam Kina pomogne s Rusijom", rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu pre nego što je sleteo u Maleziju, preneo je Rojters.

Trampa na put u Aziji, očekuju razgovori o investicionim sporazumima, mirovnim inicijativama i trgovinskim pitanjima.

Prva stanica mu je Malezija, gde prisustvuje regionalnom samitu i sastati sa premijerom te zemlje Anvarom Ibrahimom, kao i sa liderima Tajlanda i Kambodže radi potpisivanja proširenog sporazuma o prekidu vatre između dve susedne zemlje, preneo je AP.

Predsednik SAD je naveo da "duguje posetu" malezijskom premijeru, koga je nazvao "veoma dobrim čovekom".

Nakon Malezije, Tramp će posetiti Japan i Južnu Koreju, gde se očekuje sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u južnokorejskom gradu Busanu.

Tramp je poručio da očekuje dobar sastanak sa Sijem i da je optimističan povodom postizanja fantastičnog dogovora između dve zemlje.

Tramp će se u Tokiju sastati sa novom japanskom premijerkom Sanae Takaiči i očekuje se da će razgovarati o investicionim sporazumima vrednim oko 900 milijardi dolara u zamenu za smanjenje planiranih američkih carina.

Tokom turneje, Tramp bi takođe mogao da razgovara s brazilskim predsednikom Luizom Inasijom Lulom da Silvom o mogućem smanjenju carina i regionalnoj saradnji. Bela kuća još nije potvrdila taj sastanak.

Tramp se neće sastati sa Kim Džong Unom tokom azijske turneje

Na rasporedu američkog predsednika tokom turneje po Aziji nije susret sa severnokorejskim vođom Kim Džong-unom, rekao je danas američki zvaničnik.

"Predsednik je, naravno, izrazio želju za susretom s Kimom u bliskoj budućnosti. Ali to nije na programu ovog putovanja", rekao je zvaničnik pod uslovom anonimnosti, prenosi "Foks njuz".

Tramp je tokom prvog mandata održao tri istorijska samita sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom koji su stabilizovali Korejsko poluostrvo, naveo je zvaničnik u saopštenju za američku televiziju.

Poslednji put Tramp i Kim su se sastali 30. juna 2019. godine u Demilitarizovanoj zoni između Severne i Južne Koreje.

(Sputnjik)
 

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (2)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KOALICIJA VOLJNIH STAJE UZ UKRAJINU: Zapad pojačava pritisak na Rusiju
Svet

0 0

KOALICIJA VOLJNIH STAJE UZ UKRAJINU: Zapad pojačava pritisak na Rusiju

PREMIJER Velike Britanije Kir Starmer i predsednik Francuske Emanuel Makron održali su danas onlajn sastanak Koalicije voljnih, kojem je prisustvovao i predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski i istakli jednoglasnu podršku Ukrajini tokom zimskog perioda i zajedničku posvećenost pravednom i trajnom miru, navedeno je u saoštenju kabineta Zelenskog.

25. 10. 2025. u 08:46

NE ANEKSIJI ZAPADNE OBALE: Sjedinjene Države ne podržavaju najnovije ideje izraelskih vlasti
Svet

0 0

NE ANEKSIJI ZAPADNE OBALE: Sjedinjene Države ne podržavaju najnovije ideje izraelskih vlasti

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio, koji je juče stigao u Izrael na razgovore sa premijerom Benjaminom Netanijahuom, upozorio je, uoči puta, da bi usvajanje zakona u Knesetu, usmerenih na proširenje izraelskog suvereniteta na Zapadnoj obali, moglo da ugrozi primirje u Pojasu Gaze. Rubio je preneo konstataciju predsednika SAD Donalda Trampa da "ovo nije nešto što Amerika može da podržimo u ovom trenutku".

25. 10. 2025. u 07:00

Politika
Tenis
Fudbal
KOALICIJA VOLJNIH STAJE UZ UKRAJINU: Zapad pojačava pritisak na Rusiju

KOALICIJA VOLjNIH STAJE UZ UKRAJINU: Zapad pojačava pritisak na Rusiju