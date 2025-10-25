TRAMP NA VELIKOJ AZIJSKOJ TURNEJI: Krenuo uz poruku - "Želeo bih da mi Si pomogne sa Putinom"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi želeo da Kina pomogne Vašingtonu u odnosima sa Rusijom.

"Želeo bih da nam Kina pomogne s Rusijom", rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu pre nego što je sleteo u Maleziju, preneo je Rojters.

Trampa na put u Aziji, očekuju razgovori o investicionim sporazumima, mirovnim inicijativama i trgovinskim pitanjima.

Prva stanica mu je Malezija, gde prisustvuje regionalnom samitu i sastati sa premijerom te zemlje Anvarom Ibrahimom, kao i sa liderima Tajlanda i Kambodže radi potpisivanja proširenog sporazuma o prekidu vatre između dve susedne zemlje, preneo je AP.

Predsednik SAD je naveo da "duguje posetu" malezijskom premijeru, koga je nazvao "veoma dobrim čovekom".

Nakon Malezije, Tramp će posetiti Japan i Južnu Koreju, gde se očekuje sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u južnokorejskom gradu Busanu.

Tramp je poručio da očekuje dobar sastanak sa Sijem i da je optimističan povodom postizanja fantastičnog dogovora između dve zemlje.

Tramp će se u Tokiju sastati sa novom japanskom premijerkom Sanae Takaiči i očekuje se da će razgovarati o investicionim sporazumima vrednim oko 900 milijardi dolara u zamenu za smanjenje planiranih američkih carina.

Tokom turneje, Tramp bi takođe mogao da razgovara s brazilskim predsednikom Luizom Inasijom Lulom da Silvom o mogućem smanjenju carina i regionalnoj saradnji. Bela kuća još nije potvrdila taj sastanak.

Tramp se neće sastati sa Kim Džong Unom tokom azijske turneje

Na rasporedu američkog predsednika tokom turneje po Aziji nije susret sa severnokorejskim vođom Kim Džong-unom, rekao je danas američki zvaničnik.

"Predsednik je, naravno, izrazio želju za susretom s Kimom u bliskoj budućnosti. Ali to nije na programu ovog putovanja", rekao je zvaničnik pod uslovom anonimnosti, prenosi "Foks njuz".

Tramp je tokom prvog mandata održao tri istorijska samita sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom koji su stabilizovali Korejsko poluostrvo, naveo je zvaničnik u saopštenju za američku televiziju.

Poslednji put Tramp i Kim su se sastali 30. juna 2019. godine u Demilitarizovanoj zoni između Severne i Južne Koreje.

(Sputnjik)



