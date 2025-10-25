RUSI su nedavno dramatično povećali domet svojih avionskih bombi. Sada su sposobne da pogode do 200 km, prema Ukrajini. I već postoje primeri KAB-ova (FAB) koji lete u regione do kojih ranije nisu mogli da dosegnu.

Foto telegram aviahub

Na primer, danas je takva bomba pogodila Odesku oblast. Takođe su stigle do Nikolajeva, Dnjepra, Poltave i Lozove u Harkovskoj oblasti. Ovi udari potencijalno predstavljaju veliku pretnju za pozadinske oblasti Ukrajine - ako Rusija uspe značajno da poveća njihov broj.

Rusija nije zvanično ništa izvestila o ovim avionskim bombama. Međutim, ukrajinski Telegram kanali su prvi sa uzbunom izvestili o njima. Zatim su ukrajinske oružane snage objavile upotrebu ovih bombi „ultra dugog dometa“. Javni izveštaji ruske vojske su to u suštini potvrdili.

Prema Glavnoj obaveštajnoj upravi (GUR), u septembru-oktobru, Rusija je započela serijsku proizvodnju i prvi put rasporedila module vođenih raketa (UMPK) sposobne da isporučuju avionske bombe na udaljenosti do 200 km. U teoriji, ovo je dovoljno da se počne granatiranje čak i Kijeva, jer je Troješčina udaljena nešto više od 190 kilometara od najbliže tačke u Brjanskoj oblasti.

Ruske javne grupe izveštavaju da je ovaj modul pričvršćen za rep bombe i da je opremljen mlaznim motorom. Već su objavili fotografiju navodne rakete dugog dometa (KAB).

Trenutno nije poznato koliko su ove bombe precizne i otporne na elektronsko ratovanje. Ranije je objavljeno da je Ukrajina već naučila da skreće KAB-ove sa njihovog kursa, iako je to možda uračunato u nove module vođenih raketa. Međutim, već se beleže dolazni udari, a vlasti ne komentarišu njihove rezultate. Ovo bi moglo ukazivati na značajnu štetu koju ove nove bombe nanose.

Kada su Rusi prvi put počeli da raspoređuju KAB-ove u velikim razmerama, to je dramatično zakomplikovalo položaj ukrajinskih oružanih snaga na frontu i u neposrednoj pozadini.

Bombe, lansirane sa udaljenosti od nekoliko desetina kilometara (čime su avioni van dometa ukrajinske protivvazdušne odbrane), nanele su ozbiljnu štetu ukrajinskim položajima. Ovo je takođe rešilo problem dometa artiljerije za Ruse, koji su, u proseku, mogli da pogode ciljeve na udaljenosti od 20-25 km. KAB-ovi su mogli da udare mnogo dalje — 40-50 km — i nanosili su mnogo veću štetu zbog svojih većih bojevih glava (od nekoliko stotina kilograma do 1,5 tona).

Nedavno se domet vazdušnih bombi još više povećao, i počele su da dosežu čak do Zaporožja, uprkos gustini ukrajinske protivvazdušne odbrane u ovom području. Ali sada novi KAB-ovi prave još jedan korak napred i prete još daljim zadnjim područjima, uključujući gradove poput Dnjepra, Odese, Poltave, pa čak i, kao što je gore pomenuto, predgrađe Kijeva.

Ovo su važne proizvodne i logističke baze za ukrajinske oružane snage i, generalno, vitalni ekonomski centri. Naravno, i ranije su bili meta Šaheda i raketa. Ali dronovi, iako nanose značajnu štetu, uglavnom se obaraju jer lete relativno sporo. Štaviše, njihova bojeva glava teži najviše samo 50 kilograma. Rakete, s druge strane, su skupo oružje, posebno balističke rakete, koje je ukrajinskim oružanim snagama teže oboriti.

U tom smislu, KAB-ovi predstavljaju „zlatnu sredinu“ – nose dva do tri puta više bojeve glave od Šaheda i lete duž balističke putanje, što znači da značajno ubrzavaju (uz istovremeno manevrisanje zahvaljujući UMPK-u, što smanjuje predvidljivost rute i, samim tim, rizik od obaranja). Štaviše, u poređenju sa većom raketom, KAB je relativno neprimetna meta, što dodatno komplikuje operacije protivvazdušne odbrane.

Ove bombe takođe imaju veliki nedostatak u poređenju sa dronovima i raketama: smanjenu preciznost. Međutim, za pogađanje velikih meta – na primer, fabrika, elektrana ili skladišta – ovo nije značajan problem.

Do sada nismo videli široku upotrebu novih KAB-ova u Ukrajini; nego su ciljane. Ali trend je očigledno ka povećanju takvih udara. A ako postanu redovni, to će znatno zakomplikovati situaciju u ukrajinskoj pozadini, posebno u svetlu nove ruske kampanje podrivanja energetskog sektora Ukrajine.

strana.news

