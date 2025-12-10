"U PACIFIKU NIČU SAVEZI KOJI LIČE NA NATO" Šojgu: Oni nose dodatne pretnje za Rusiju

UDRUŽENjA slična NATO-u, koja predstavljaju pretnju Rusiji, sve češće se pojavljuju u Azijsko-pacifičkom regionu, izjavio je novinarima sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije Sergej Šojgu.

Foto: Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/Shutterstock/Ilustracija

- Verovatno i vi vidite, a ne samo vi, pojavu takozvanih — neko ih naziva strukturama malih razmera, neko malim formama, ukratko, različito se nazivaju. To su takvi, nazvaću ih možda malo grublje, ‘začetci’ NATO-a na Istoku - rekao je Šojgu.

Prema njegovim rečima, u ATR postepeno počinju da se pojavljuju udruženja koja „na ovaj ili onaj način nastavljaju svoj razvoj u pravcu pogoršanja situacije“ i nose dodatne pretnje kako za ASEAN, tako i za Rusiju.

Istovremeno, Šojgu je skrenuo pažnju da bi Ruska Federacija želela da sačuva ASEAN i kontakte s njim u obliku u kojem danas postoje.

Ruski predlozi mogu zaustaviti urušavanje globalne bezbednosti

Sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije Sergej Šojgu smatra da ruski predlozi o strateškom ofanzivnom naoružanju mogu da zaustave postojeći proces urušavanja sistema bezbednosti.

- Preostaje nam manje od 100 dana do isteka Sporazuma START (Sporazuma o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja). Naši predlozi, predlozi koje je izneo naš predsednik, nalaze se na stolu. Mi, naravno, čekamo odgovor - rekao je Šojgu novinarima.

- Mislim da ti predlozi koji postoje ipak pružaju mogućnost da se zaustavi ovo razorno kretanje koje sada postoji - istakao je sekretar Saveta bezbednosti RF.

On je skrenuo pažnju na predloge predsednika Rusije Vladimira Putina o stvaranju sistema jednake i nedeljive bezbednosti, koji se odnose na sve regione. Prema Šojguovoj oceni, te ideje su posebno važne upravo sada, kada se „ukupna svetska arhitektura bezbednosti postepeno čak i ne razlaže, već razara“. Kao primer je naveo i odustajanje od Sporazuma o raketama srednjeg i manjeg dometa.

- Bezbednost jedne strane ne sme biti osigurana na račun bezbednosti ili povećanja opasnosti za drugu stranu - uveren je Šojgu.

(Sputnjik)

