ORBAN O SASTANKU PUTINA I TRAMPA: Samit u Budimpešti i dalje na agendi

PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da je samit o miru u Budimpešti i dalje na agendi.

Foto: Tanjug/AP

- Amerikanci i Rusi pregovaraju i mogu da postignu dogovor u bilo kom trenutku. Budući da konferencija o miru može da se sazove u slučaju dogovora, Mađarska je u stanju čekanja - rekao je Orban na jednodnevnom samitu EU u Briselu, prenosi MTI. On je ponovio da Mađarska ima iskustvo iz svetskih ratova, pa ne želi rat i ne želi da se meša u rusko-ukrajinski rat.

- Predlažemo Ukrajincima da umesto toga pokušamo sa pregovorima o miru i u tome možemo da pomognemo. Nećemo da šaljemo ljude, nećemo da šaljemo oružje, nećemo da dajemo novac, ali rado ćemo da pomognemo da se omoguće pregovori o miru - istakao je mađarski premijer. On je naveo da, ako Evropska unija ne želi da bude isključena iz odlučivanja o Evropi, mora da bude prisutna u pregovorima ne tražeći dozvolu da se priključi tuđim pregovorima, već pokretanjem sopstvenih pregovora i diplomatskih akcija, a da bi pre svega trebalo sama da pokrene pregovore sa Rusijom.

- Trebalo bi da radimo upravo ono što radi američki predsednik - naglasio je Orban. On je, takođe, rekao da ne želi da Mađarska bude član saveza čiji najnoviji član stalno živi pod pretnjom rata, jer bi to moglo da je u bilo kom trenutku uvuče u rat, a rusko-ukrajinski rat nije mađarski rat.

- Ako Ukrajina postane članica EU, rusko-ukrajinski rat postaje naš rat, a mi to ne želimo. Situacija u Ukrajini bi iscrpela novac koji je Evropi potreban za ekonomski razvoj, na primer za Mađarsku - rekao je on.

Osvrnuvši se na rezoluciju Evropskog saveta o Ukrajini, rekao je da Mađarska nije mogla da podrži usvojeni tekst i istakao da Mađarska nije strana u tekstu dogovorenom od strane 26 država članica. Što se tiče plana EU da koristi kamate na rusku imovinu deponovanu u evropskim bankama, a potom zamrznutu zbog sankcija EU, Orban je rekao da ako bilo koji iznos ovde deponovan, koji ne pripada EU već državi van EU, bude dirnut, makar jednom, po političkoj naredbi i povučen na način koji je sumnjiv sa stanovišta međunarodnog prava, to će narušiti poverenje svih koji ulažu u Evropi i taj posao će biti uništen.

Mađarski premijer je naveo da je ove nedelje razmenjivao pisma sa predsednikom Rusije, tokom kojih mu je Vladimir Putin jasno stavio do znanja da će preduzeti protivmere protiv bilo kojih mera EU koje utiču na ruske fondove. To znači da korporativna imovina u Rusiji "može da bude ugrožena", rekao je on.

- Više mađarskih kompanija, uključujući velike strateške firme, imaju značajnu imovinu u Rusiji i ne želim da rizikujemo da mađarska imovina u Rusiji bude zaplenjena ili konfiskovana kao protivmera zbog odluka u Briselu - rekao je Orban.

