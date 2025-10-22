MARIJA Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, nazvala je poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog „Osamom bin Sikorskim“, nakon njegovog poziva Kijevu da izvrši teroristički napad na naftovod „Družba“, koji snabdeva Mađarsku i Slovačku ruskom naftom.

Foto: Profimedia

-Poljski ministar spoljnih poslova Sikorski, odgovarajući mađarskom ministru spoljnih poslova Peteru Sijartu, izrazio je nadu da će naftovod "Družba“ biti dignut u vazduh. Koje još objekte civilne infrastrukture, sa stanovišta Osame bin Sikorskog, treba uništiti?, napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu.

Ranije danas, poljski ministar je praktično pozvao kijevski režim da izvrši terorističke napade na naftovod „Družba“, koji snabdeva ruskom naftom Mađarsku i Slovačku, izražavajući nadu da će ukrajinske Oružane snage uspeti da ga onesposobe.

Prethodno, Okružni sud u Varšavi odbio je zahtev Nemačke za izručenje ukrajinskog državljanina osumnjičenog za diverziju na gasovodima „Severni tok“, i naložio njegovo neposredno oslobađanje, preneli su mediji.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto je 22. avgusta objavio da je isporuka nafte Mađarskoj putem naftovoda „Družba“ obustavljena po treći put u skorije vreme zbog ukrajinskog napada. Slovačka i Mađarska su potom podnele žalbu Evropskoj komisiji u vezi sa prekidima u isporuci nafte putem naftovoda i zatražile garancije za svoju bezbednost. Mađarski ministar spoljnih poslova je takođe objavio da su mađarske vlasti zabranile Robertu Brovdiju, komandantu bespilotnih sistema ukrajinskih Oružanih snaga, ulazak u zemlju i, posledično, u Šengensku zonu. Kasnije, na marginama Ruske energetske nedelje, Sijarto je novinarima rekao da su napadi na naftovod „Družba“, zapravo, napadi na suverenitet Mađarske.

Podsetimo, 26. septembra 2022. došlo je do sabotaže tri od četiri cevi gasovoda „Severni tok 1“ i „Severni tok 2“ na dubini od oko 80 metara u Baltičkom moru, na trasi koja povezuje Rusiju i Nemačku.

Moskva je više puta isticala potrebu za potpunom, transparentnom istragom i ukazivala da su brojne verzije i „curenja“ informacija na Zapadu kontradiktorni, što, po oceni ruskih zvaničnika, dodatno politizuje pitanje.

sputnikportal.rs

