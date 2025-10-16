Svet

"SVE ĆEMO IH POBITI I UĆI U GAZU" Tramp brutalno zapretio Hamasu ako nastave da ubijaju ljude

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp naveo je danas da postoji mogućnost američkog uključivanja u sukob protiv palestinske militantne grupe Hamas ukoliko ta grupa nastavi da ubija ljude u Pojasu Gaze.

Foto: EPA/CHRIS KLEPONIS/Shutterstock/Novosti ilustracija

"Ako Hamas nastavi da ubija ljude u Gazi, što nije bio sporazum, nećemo imati drugog izbora nego da uđemo i pobijemo ih. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju", naveo je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je ranije uporedio ubistva Hamasa s aktuelnim operacijama kontrole kriminala.

"Zaista su eliminisali nekoliko bandi koje su bile veoma loše. Ubili su nekoliko članova bandi. To me nije mnogo uznemirilo, da budem iskren", rekao je američki predsednik ranije ove nedelje.

Hamas je nakon stupanja na snagu sporazuma sa Izraelom optužen za masovna pogubljenja i sukobe sa rivalskim klanovima.

U  sukobima između snaga bezbednosti Hamasa i naoružanih članova lokalnog klana Dugmuš u gradu Gazi, u jednom od najnasilnijih unutrašnjih sukoba od završetka velikih izraelskih operacija u enklavi u nedelju je poginulo oko 30 ljudi.

 

(Tanjug)

