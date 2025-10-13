TRAMP OTKRIO: U ovom slučaju će predati "tomahavke" Ukrajini
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izrazio je uverenje da će ruski lider Vladimir Putin uspeti da reši konflikt u Ukrajini.
Prema rečima šefa Bele kuće, on zaista smatra da bi bilo sjajno kada bi predsedniku Rusije pošlo za rukom da reši situaciju.
- I mislim da će on to rešiti. Ali mi ćemo svejedno delovati. A ako ne reši - za njega će se to loše završiti - izjavio je Tramp.
Američki predsednik takođe je dopustio mogućnost isporuke raketa „tomahavk‟ Kijevu ukoliko konflikt u Ukrajini ne bude rešen.
Prema njegovim rečima, on bi mogao da razgovara s Putinom o toj temi.
S druge strane, Vladimir Zelenski izjavio je da se šef Bele kuće još nije odlučio u vezi sa isporukom raketa Tomahawk.
Ukrajinski lider naveo je da Kijev „radi“ na dobijanju tih raketa i očekuje odluku svog američkog kolege.
(Sputnjik)
